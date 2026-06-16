鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-06-16 16:30

中國 A 股三大指數今 (16) 日收盤表現不一，僅上證指數(SSEC) 走跌，因中國 5 月消費支出三年多來首次下降，投資進一步萎縮，凸顯出這個全球第二大經濟體的發展正日益失衡。

〈陸股盤後〉中國消費支出總額三年半首降 三大指數收盤錯綜 滬指獨憔悴

滬指今日收低 0.11% 至 4091.89 點，深證成指 (SZI) 收紅 0.93% 至 15675.25 點，創業板指收漲 1.72% 至 4102.94 點，滬深兩市成交額人民幣 3.06 兆，較上一交易日放量 335 億元。

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盤面上，港口航運類股持續下挫，中遠海能跌近 9%，招商輪船跌超 6%，機場航運族群亦表現不佳，廈門空港、春秋航空、吉祥航空等跌幅居前，煤炭股亦同，電投能源、廣匯能源跌超 7%；保險、房地產服務、煤炭、貴金屬、銀行、汽車整車等族群跌幅居前，

上漲類股方面，MLCC 概念走強，東材科技、雙星新材漲停；PCB 概念活躍，本川智能漲停，宏昌電子、宏和科技、大族激光等多股漲停；稀土永磁概念延續強勢，有研新材、華宏科技、廈門鎢業等漲停。BC 族群持續走強，豐元股份漲停，億緯鋰能、先導智能均漲超 13%；超級電容板塊全天強勢，麥格米特、江海股份等股漲停；電網設備族群表現活躍，中國西電兩連板，望變電氣、長城電工漲停。此外，非金屬材料、元件、小金屬、光纖、玻璃基板、光通訊模組等族群漲幅居前。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 2727 檔股票上漲，2675 檔下跌，平盤 121 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 207 檔股票漲幅在 9% 以上，10 檔股票跌幅在 9% 以上。

消息面上，中國國家統計局今日發布的數據顯示，中國上月社會消費品零售總額 (衡量家庭消費的指標) 年減 0.6%，這是該指標自 2022 年 12 月來首次出現年減表現，當時中國正結束實行近三年的嚴格疫情清零政策。

財信證券表示，A 股三大指數目前都處在 5、10 日均線之上，技術面上呈現震盪反彈趨勢；族群方面，前期市場風格輪動較快，但當日科創方向普漲後，硬科技族群具備重新主導市場的條件。目前來看，指數和海外市場已有企穩向好跡象，只要硬科技線不出現劇烈波動，市場情緒大概率持續邊際改善，大盤短期震盪向上態勢或將延續，因此可適當在短期內提升風險偏好，參與市場反彈行情，科創方向仍是近期重點關注對象。中期來看，AI 產業高景氣趨勢仍在延續，隨著海外科技巨頭最新一季財報在 7 月中至 8 月底陸續揭露，屆時 AI 科技方向定價邏輯仍將重回基本面及業績驅動邏輯。

興業證券認為，對市場整體而言，前期風險相繼落地且好於預期、後續流動性驗證壓力整體可控、擁擠度回落至底部區間，意味著後續進一步大幅下行的風險可控。對科技類股而言，前期調整過後空間上已經基本到位，等待 7 月財報季開啟，景氣優勢再度得到驗證後，有望是科技趨勢性回歸的「更好的時間」。配置上，不必為了切換而切換。隨著 7 月業績預告揭露期臨近，景氣的相對強弱、業績的相對變化依然是核心線索，建議緊抓半年報業績線索進行佈局。一季報後獲利預期上修較多的方向主要集中在：AI 算力、先進製造、週期、消費與金融等領域。