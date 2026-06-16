鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-16 14:30

特斯拉 (TSLA-US) 周一 (15 日) 盤後下跌，跌幅一度達 1%，這起因於知名投資人 Ross Gerber 的一番驚人言論。Gerber 在接受媒體採訪時表示，如果這家電動車製造商不與 SpaceX(SPCX-US) 合併，其估值將失去支撐，甚至變得「毫無價值」。

Ross Gerber：若不合併SpaceX 特斯拉將「一文不值」(圖:shutterstock)

Gerber 認為，投資者目前正將特斯拉與 SpaceX 的合併視為「必然的結論」。他指出，股東們之所以願意持有特斯拉，很大程度上是為了確保未來能獲得 SpaceX 的投資機會，這種合併預期正是推動特斯拉目前高估值的核心動力。

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數據顯示，儘管特斯拉今年表現落後於「七巨頭」的其他成員，跌幅約 9%，但其預估本益比 (P/E ratio) 仍高達約 190 倍，遠高於同業。

Gerber 批評的最核心問題在於特斯拉的技術與人工智慧 (AI) 產權。他指出，特斯拉投入了大量資源、晶片與工程師協助建立了 xAI，但這家公司卻獨立於特斯拉之外，並不屬於特斯拉股東所有。

Gerber 表示：「這非常錯誤。」他強調，馬斯克多次宣稱特斯拉的價值取決於全自動駕駛 (FSD) 的成功，然而 FSD 的核心「大腦」產權卻不完全掌握在特斯拉手中。他認為，如果特斯拉不擁有其產品的核心 IP，其發展前景將極其堪慮。

相較之下，SpaceX 的表現極為亮眼。在其 IPO 後的第二個交易日，股價再度上漲 20%，市值突破 2.5 兆美元，短短兩天內市值增加了 4200 億美元。Gerber 雖然對 SpaceX 持長期樂觀態度，但他也建議投資者不要盲目追逐高價。他建議有意入股的人可以先建立 20% 的部位，並等待未來禁售期屆滿、員工釋出持股時再進一步加碼。

此外，他強調 SpaceX 的成功源於其頂尖的工程師團隊，而非僅僅是馬斯克個人的功勞。