油價下跌市場焦點轉向債市 Fed還會升息嗎？

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-16 12:00

《MarketWatch》報導，隨著荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 有望重新開放，以及聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 即將主持上任後首次利率會議，規模 30 兆美元的美國公債市場成為本周投資人關注焦點。

聯準會主席華許即將主持上任後首次利率會議(圖：Reuters/TPG)

美國總統川普與伊朗官員周日表示，雙方已達成初步協議，計劃將停火延長 60 天。伊朗預計在此期間開放荷姆茲海峽供船舶免費通行，市場預期此舉有助於降低國際油價。

‌



Income Research + Management 資深投資組合經理 Scott Pike 表示，「市場正逐步移除先前反映在公債殖利率中的部分風險溢價。」但他也指出，目前殖利率仍維持在相對高檔，代表美國政府、家庭與企業的借貸成本依然高於戰爭爆發前的水準。

道瓊工業指數周一再度創下歷史收盤新高。與聯準會政策關聯度較高的 2 年期美國公債殖利率下跌 2 個基點至 4.06%。但 2 年期殖利率仍高於聯準會目前 3.75% 的政策利率區間上限，顯示市場仍認為未來維持較高利率環境的可能性不低。

這樣的情況發生在美國 5 月通膨率突破 4% 之後。目前通膨已進一步偏離聯準會 2% 的目標，市場也愈來愈擔憂美國龐大的財政赤字問題。

投資人希望從周三的利率決議與記者會中，獲得更多有關通膨前景、美國經濟狀況及未來利率路徑等重要訊息。但市場普遍預期，聯準會 6 月幾乎不可能調整利率。

自聯準會於 2024 年開始降息以來，投資人反而持續推高美債殖利率。主要因市場擔心，通膨不會隨著降息而消退，反而可能重新升溫。殖利率上升使借貸成本增加，雖然有助於抑制經濟過熱，但對於美國家庭最關心的生活成本問題卻沒有太大幫助。

周一 10 年期美國公債殖利率下跌 1 個基點至 4.47%，但仍遠高於今年 3 月一度跌破 4% 的低點。

市場認為升息門檻仍高

SLW Investment Management 總裁兼投資組合經理 Vincent Ahn 表示，「我認為真正升息的門檻遠高於市場目前的定價，尤其是現在迫使市場討論升息的主要因素正在消退。」他指的是美伊和平協議使油價回落的影響。

Ahn 補充，「我一直認為升息並不是解決這個問題的正確工具。你不可能靠升息來增加全球原油供給。」

美伊停火框架帶來的樂觀情緒，也讓國際油價周一下跌。美國西德州原油 (WTI) 跌至每桶約 80.44 美元。根據 GasBuddy，美國平均汽油價格也回落至每加侖 4 美元以下。

Pimco 經濟學家 Tiffany Wilding 表示，「目前市場實際上是在反映一種『局部降溫』情境，也就是能源價格趨於穩定，而非完全回到衝突前水準。這樣的情況仍足以讓通膨風險維持在偏高水準，因此聯準會可能選擇按兵不動，直到看到更明確的通膨降溫證據。」

高盛美國經濟學家 David Mericle 預期，聯準會周三公布的最新利率點陣圖中位數預測，將顯示 2026 年聯邦資金利率維持不變。但他預計仍有 3 位決策官員將預測今年稍晚可能升息。

根據 CME Group 的 FedWatch，截至周一收盤，年底前升息機率降至 58%，上周五為 66% 以上。利率維持不變機率為 41.4%，降息機率僅 0.6%。

DWS 固定收益主管 George Catrambone 對升息必要性抱持懷疑，部分原因在於，通膨升高已使許多家庭的實質薪資成長轉為負值，進一步升息可能帶來更多壓力。