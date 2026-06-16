鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-16 12:35

日股周二 (16 日) 午盤翻紅上漲，日經 225 指數盤中一度衝破 70000 點大關，為史上首度突破 7 萬點大關，日本銀行 (BOJ, 央行) 升息 1 碼符合市場預期，吸引買盤進場。

日經 225 指數在日本當地中午 12 時 44 分衝上 70010.83 點，截稿前仍維持漲勢，暫報 69656.86 點，上漲 339.36 點或 0.49%。

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日元兌美元升幅收斂，從稍早的 160.05 回到 160.30，債券價格則維持跌勢，新發行 10 年期公債殖利率上揚 5 個基點，報 2.625%。

日銀周二決議升息 1 碼 (25 個基點) 至 1%，利率調升至 31 年來最高水準，並表示未來將持續推進政策正常化。在購債政策上，日銀維持本年度每季減少約 2000 億日元的步調，並決定 2027 年度之後，每月購買規模約為 2 兆日元，暗示減少購債的政策將停止。

百達日本 (Pictet Japan) 投資策略部長田中純平說：「市場順利消化日銀事件，沒有出現重大波折或意外，因此投資人開始建立買進部位。」

日銀本次升息符合市場預期，在總裁植田和男缺席的情況下，八名決策委員中，七人同意、一人反對 。

植田和男上周因肝囊腫感染而住院治療，是日銀自 2010 年至今，首次沒有總裁出席的會議，不過植田仍以書面方式提供自己的看法。

至於周二下午例行的會後記者會，將由日銀副總裁內田真一 (Shinichi Uchida) 出席，而他對於未來升息的說法將成為市場焦點。