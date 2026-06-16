鉅亨網新聞中心 2026-06-16 11:40

美股有AI、美債有高息！富蘭克林華美新基金6／22開募 一檔掌握三大機會(圖:shutterstock)

全球市場波動加劇，投資人既想參與股市成長行情，也希望兼顧收益與抗震能力。瞄準此需求，富蘭克林華美投信推出「富蘭克林華美美國收益多重資產基金」，預計 6 月 22 日展開募集，透過股票、債券、可轉債與權利金等多元配置，協助投資人掌握美國市場投資機會。

市場震盪升高 多重資產配置降低波動風險

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不少投資人認同長期投資，但市場劇烈震盪時，仍容易因恐慌而追高殺低。過去疫情、聯準會快速升息及貿易戰等事件，都曾引發股票型基金資金大幅流出，使投資人錯失後續反彈機會。

因此，在波動升高的環境下，單押股票雖可參與成長，卻須承受較大震盪；只配置債券則可能限制報酬空間。若能透過股票、債券、可轉債等多元資產搭配，並結合掩護買權策略創造權利金收入，將有助於投資人在參與市場機會的同時，分散單一資產波動風險。

而在全球資金尋找成長與收益機會下，美國資產仍是國際資金配置重心。根據彭博統計，近一年來（2025 年 3 月至 2026 年 2 月），美國股票 ETF 淨流入 7,555 億美元，債券 ETF 也吸引 3,313 億美元，均居全球之冠，顯示美股與美債同步受到市場青睞。

美股利多題材匯聚 科技創新支撐長線表現

富蘭克林華美投信分析，美股深受全球資金青睞，原因有二，首先，美國為全球最大資本市場，加上 AI、生技醫療、國防軍工與製造回流等利多題材匯聚，持續扮演全球投資布局核心。

尤其美國長期引領科技創新，從 1990 年代家用電腦、2000 年代網路與智慧手機，到 2010 年代行動數據與電動車普及，每一波科技浪潮都推升那斯達克指數明顯上漲，漲幅至少 270%。如今 AI 接棒，從晶片、雲端、軟體到資料中心應用持續擴散，科技創新仍是支撐美股長線表現的重要主軸。

其次，美國企業競爭力仍領先全球，資料顯示，全球民營企業獲利前 100 強中，美國企業占比達 61%；近 25 年企業每股盈餘年化成長率約 8%，平均股東權益報酬率達 15%，均高於全球主要市場，反映美國企業在獲利能力、營運效率與成長性上仍具優勢。

* 以指數成分企業計算經營數據→美國：標普 500 指數、歐洲：STOXX600 指數、台灣：台灣加權指數、中國：滬深 300 指數 資料來源：《Fortune》、Bloomberg、富蘭克林華美投信整理，1999/12~2025/12。

美債殖利率具吸引力 兼具收益與防禦功能

除了美股成長題材外，美債目前也具備收益吸引力。富蘭克林華美投信指出，美國投資級公司債殖利率約 4.8%，非投資等級債殖利率約 7.2%，在全球主要債券市場中仍具相對優勢。

* 美國投資級債：ICE 美國公司債指數、歐洲投資級債：ICE 歐元公司債指數、亞太投資級債：ICE 亞太美元投資級公司債指數、 新興市場投資級債：ICE 投資級美元新興公司債 + 指數、美國非投資級債：ICE 美國高收益指數、歐洲非投資級債：ICE 歐元高收益指數、 亞太非投資級債：ICE 亞太美元高收益指數、新興市場投資級債：ICE 高收益美元新興公司債 + 指數 * 本指數殖利率公式為「各指數成分債券到期殖利率 * 該指數成分」 資料來源：Bloomberg、富蘭克林華美投信整理，2026/2。

更重要的是，美債長期扮演市場避風港角色。彭博統計顯示，過去美股跌幅超過 10% 的期間，美債平均仍維持約 1.9% 的正報酬；若排除 2022 年快速升息影響，平均報酬更達 4%，展現一定防禦效果。

* 美債：彭博美國整合總報酬指數、美股：標普 500 指數、歐債：彭博歐元整合總報酬未避險指數、 新興債：彭博新興市場硬貨幣整合總報酬指數 資料來源：Bloomberg、富蘭克林華美投信整理，2000/1~2025/12。

富蘭克林華美投信認為，短中期內聯準會重演 2022 年激進升息的機率不高，目前美債兼具息收與潛在資本利得機會。若未來 Fed 加快降息，美債價格可望受惠；若降息步調較緩，投資人仍可持續領取相對較高債息；若市場震盪加劇，債券部位也有助降低投資組合波動。

一檔基金整合多元資產 掌握四大優勢

對投資人而言，多重資產配置雖有助分散風險，但若要自行掌握股債比例、可轉債機會與選擇權策略，操作門檻並不低。「富蘭克林華美美國收益多重資產基金」訴求以一檔基金整合美國多元資產，由專業團隊動態調整配置，協助投資人在成長、收益與風險控管之間取得平衡。

該基金投資組合涵蓋科技成長股、潛力高息股、可轉債、投資級債、非投資等級債及掩護買權策略，主要具備四大特色：

首先，透過成長股、高息股與可轉債搭配，掌握不同市場階段的機會。美股上漲時，科技成長股有助參與行情；市場震盪時，高息股可提供穩定的股利來源，可轉債則兼具債券防禦與股票上漲參與機會，提升投資組合彈性。

其次，收益來源更多元，基金不只仰賴債券息收，也納入股票股利與權利金收入。其中，掩護買權策略是指在持有現股的同時賣出買權，藉此收取權利金；在多頭行情中，投資組合仍可保有增值機會；在盤整行情中，權利金可增加收益來源，市場下跌時則可提供下檔防護機制。

第三，基金可依市場環境彈性調整投資組合配置，例如景氣成長時，可提高股票部位參與企業獲利成長；景氣趨緩或市場波動升高時，則可提高債券與掩護買權策略比重，強化收益與防禦效果。

第四，具備美國在地團隊操作優勢，近年美股日內波動加大，選擇權交易更講求時效性。該基金委由「富蘭克林坦伯頓收益投資策略管理團隊」操盤，透過美國在地團隊即時掌握盤中變化，有助提高掩護買權交易執行效率，爭取權利金收入機會，並同步控管投資組合風險。