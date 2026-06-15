鉅亨速報 - Factset 最新調查：克里夫蘭克里夫(CLF-US)EPS預估上修至-0.45元，預估目標價為12.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對克里夫蘭克里夫(CLF-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.49元上修至-0.45元，其中最高估值-0.21元，最低估值-0.71元，預估目標價為12.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.21(-0.3)
|0.59
|1.07
|1.5
|最低值
|-0.71(-0.71)
|-0.18
|0.12
|1.5
|平均值
|-0.44(-0.47)
|0.38
|0.47
|1.5
|中位數
|-0.45(-0.49)
|0.42
|0.34
|1.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|212.00億
|220.00億
|225.00億
|224.71億
|最低值
|205.40億
|206.87億
|203.80億
|224.71億
|平均值
|208.37億
|213.86億
|216.22億
|224.71億
|中位數
|208.41億
|214.30億
|218.65億
|224.71億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.36
|2.55
|0.78
|-1.57
|-2.90
|營業收入
|204.44億
|229.89億
|219.96億
|191.85億
|186.10億
詳細資訊請看美股內頁：
克里夫蘭克里夫(CLF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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