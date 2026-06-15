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鉅亨速報 - Factset 最新調查：克里夫蘭克里夫(CLF-US)EPS預估上修至-0.45元，預估目標價為12.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對克里夫蘭克里夫(CLF-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.49元上修至-0.45元，其中最高估值-0.21元，最低估值-0.71元，預估目標價為12.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.21(-0.3)0.591.071.5
最低值-0.71(-0.71)-0.180.121.5
平均值-0.44(-0.47)0.380.471.5
中位數-0.45(-0.49)0.420.341.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值212.00億220.00億225.00億224.71億
最低值205.40億206.87億203.80億224.71億
平均值208.37億213.86億216.22億224.71億
中位數208.41億214.30億218.65億224.71億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.362.550.78-1.57-2.90
營業收入204.44億229.89億219.96億191.85億186.10億

詳細資訊請看美股內頁：
克里夫蘭克里夫(CLF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCLF

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