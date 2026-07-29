不只押注OpenAI！微軟CEO納德拉：AI模型不該被綁死 客戶跨模型使用量半年暴增5倍

鉅亨網新聞中心 2026-07-30 07:37

微軟 (MSFT-US) 公布亮眼財報後，盤後大漲 8% 以上，執行長納德拉 (Satya Nadella) 在法說會上進一步揭示公司的 AI 戰略方向。他強調，企業客戶未來不應依賴單一大型語言模型，而應建立能夠隨時切換不同 AI 模型的平台架構，無論是封閉權重 (closed-weight) 模型或開放權重 (open-weight) 模型，都應能依需求自由選用。

（圖：REUTERS/TPG）

納德拉表示，今年初以來，使用多種 AI 模型進行開發的微軟客戶數量已增加 5 倍，顯示企業正快速從「押注單一模型」轉向「多模型策略」。他指出，企業應將應用程式與模型本身解耦，「必須讓你的整個架構與模型保持分離，這代表任何模型在任何時間都可以被替換。」

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他進一步表示，企業當然可以採用最先進 (frontier) 的 AI 模型，但沒有理由只使用其中一種。「你應該、也可以使用最前沿模型，同時也可以使用多個模型。」他認為，企業真正需要的是保有彈性，根據成本、效能、安全性及不同工作負載，自由切換最合適的模型。

微軟近年持續擴大 AI 布局，不僅是 OpenAI 最大策略投資人之一，也投資 Anthropic，同時將兩家公司模型與多款開源模型整合至 Azure AI Foundry 平台，讓企業可透過單一平台部署、管理及比較不同模型。

事實上，微軟近幾季持續朝「模型中立 (Model Agnostic)」策略發展。根據公司先前法說會資料，目前 Azure AI Foundry 提供業界最完整的模型生態，除 OpenAI 外，也涵蓋 Anthropic、xAI、Mistral 及眾多開源模型，企業可依需求選擇不同模型執行不同任務。微軟 365 Copilot 也已導入智慧路由 (auto routing)，可自動依工作情境選擇最適合的 AI 模型，以提升效率並降低推論成本。

微軟最新公布的 2026 會計年度第四季財報亦反映 AI 需求持續升溫。公司單季營收達 900.1 億美元、年增 18%；Azure 雲端服務營收成長 43%(固定匯率計算)，高於市場預期，智慧雲事業營收 393.1 億美元，Microsoft Cloud 整體營收則達 593 億美元，首次突破年營收 1,000 億美元規模。Copilot 付費用戶已增至 3,000 萬人，AI 相關需求持續帶動 Azure 及企業軟體業務成長。

不過，AI 產業對開放模型仍存在明顯分歧。包括 OpenAI 與 Anthropic 等主要前沿模型開發商，普遍對全面開放權重模型持較保守立場，認為可能增加網路攻擊、生物安全及惡意濫用等風險；相對而言，微軟、輝達等提供 AI 基礎設施與雲端服務的企業，則更傾向支持開放生態，主張透過平台提供更多模型選擇，讓企業依需求部署最適合的 AI 方案，而非被綁定於單一供應商。