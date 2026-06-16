AI有無泡沫？歐洲資管巨頭最新研判：Fed明年才會降息 黃金目標5500美元 長期看多中國

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-16 14:21

全球金融市場正遭遇多重逆風，Fed 升息預期捲土重來、金價劇烈震盪、AI 巨頭上市擾動資金流向，關於「科技泡沫」的爭論也甚囂塵上，但在東方匯理資產管理 (Amundi) 看來，這些短期噪音並不足以撼動中長期格局。

(圖:shutterstock)

Amundi 解決方案全球主管及投資長 John O’Toole 近日接受《第一財經》專訪時說：「市場對單一非農業數據的反應過於敏感，我們的基準判斷是，下一次聯準會政策轉向將是 2027 年的降息。」

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近期，隨著美國 5 月非農業數據超預期，疊加 Fed 前主席葉倫稱存在升息可能性，市場動盪加劇，加上歐洲央行 (ECB) 上週宣布升息 1 碼，進一步鞏固全球緊縮預期。

然而，O’Toole 認為，儘管市場已計價美國將再升息 2-3 次，但 Fed 不會開啟激進的升息週期。

他表示，目前美國經濟基本面韌性強勁，勞動市場健康，通膨雖高但已被市場接受。全球央行已多年容忍通膨高於 2% 的目標，當前流動性整體平穩，未到拐點。

O’Toole 強調，Fed 實行的是「雙重目標制」(通膨與就業)，相較於單一目標制的 ECB 擁有更大政策空間。

他預測 ECB 最多再升息兩次，而 Fed 將維持利率不變，直到 2027 年因經濟放緩和通膨回落而開啟降息週期。



至於作為避險資產領頭羊的黃金，近期從高點回落並抹去全年漲幅後，又反彈至 4300 美元附近，但面對市場分歧，東方匯理仍堅定。

O’Toole 說：「我們維持 12 個月內金價有望升至 5500 美元的判斷。儘管此前在金價衝高時進行了減持，但目前內部正在討論是否重新增持。」

針對近期美股、港股及 A 股科技類股的調整，以及 SpaceX 上市引發的「科技泡沫」擔憂，奧圖爾淡定地說：「目前談泡沫還為時過早，市場只是在進行估值消化和重新定價。」

他指出，AI 技術提升生產效率的邏輯是堅實的，短期波動更多是資金止盈和板塊輪動的體現。

針對 SpaceX 等巨頭上市可能帶來的衝擊，他認為由於 IPO 釋放股份比例較小，如 SpaceX 僅釋放 4.2%，且債市先前已充分承接其融資需求，因此對二級市場的實際衝擊有限。

不過，他也提醒投資人注意「龍頭集中度過高」的風險。東方匯理正逐步降低對純科技權重股的曝險，轉而透過等權重指數及增配歐洲、拉丁美洲等市場來平滑風險。

至於中國市場，O’Toole 從歐洲投資者的視角觀察後表示，中國的創新發展真實可感。儘管房市仍面臨挑戰，但中國經濟轉型的結構性邏輯不變，政府推動現代化市場機制建設的力道很大。

他說：「對比全球其他區域，中國具備顯著的持續增長潛力，我們長期看多中國市場及亞洲產業生態。」

東方匯理投資研究院主管 Monica Defend 也說，目前該公司對中國資產配置持「中性」態度，但這並不意味著看空，而是在等待更明確的信號以加大佈局。她特別提到，中國的人口結構挑戰雖是長期約束，但相關政策已在積極應對。