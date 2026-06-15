鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-16 07:10

《CNBC》報導，SpaceX(SPCX-US) 股價周一 (15 日) 大漲近 20%，為上周創紀錄 IPO 後的首個完整交易日延續強勁漲勢。

當日成交量約達 2.44 億股。相比之下，上周五上市首日成交量超過 5 億股，接近 Meta(META-US) 前身 Facebook 於 2012 年上市時約 5.8 億股的歷史紀錄。

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SpaceX 上周五以每股 135 美元定價上市，收盤約為 161 美元。這場史上最大規模 IPO 使公司市值一舉突破 2 兆美元。周一股價再上漲約 31 美元，收在 192.50 美元。

SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周日在社群平台 X 發文表示，「公司在 2030 年的營收可能接近 1 兆美元。」隨後又補充，「如果 2031 年營收沒有超過 1 兆美元，我反而會感到意外。」

作為對比，SpaceX 於 2025 年全年營收為 187 億美元。

SpaceX 營運業務包括 Starlink 衛星網路服務，以及可重複使用火箭發射業務。今年 2 月，馬斯克將 SpaceX 與旗下 AI 公司 xAI 完成合併。不過，公司 2025 年仍虧損近 50 億美元，因此這場轟動市場的 IPO 也引發外界對其高估值是否合理的爭論。

分析師憂估值過高

CFRA Research 上周五開始追蹤 SpaceX，並直接給予賣出評級。CFRA 設定的 12 個月目標價為 115 美元，較上周五收盤價低約 29%。

CFRA 給予保守評價的理由在於「公司成長策略極具企圖心、市場估值預期過高，加上資本支出需求龐大。」

截至今年 3 月底的最近一季，SpaceX 資本支出達 101 億美元，而去年同期為 41 億美元，年增超過一倍。其中大部分資金投入 AI 相關建設。

Morningstar 分析師 Nicolas Owens 於 6 月 8 日發布報告指出，他認為 SpaceX 合理價值約為每股 63 美元，並直言該股票「被高估了。」

倫敦大學貝葉斯商學院 (Bayes Business School) 財金講師 Paulina Roszkowska 表示，「SpaceX 已經提出許多宏大的承諾，但最終仍必須轉化成真正的現金流。」

Roszkowska 表示，「除了太空資料中心這些高承諾外，如果你要向投資人要求 700、800 億美元的資金支持，我認為你應該拿出比詩意願景更具體的東西。」

她並批評 IPO 招股書缺乏公司治理細節及執行風險說明，因此質疑「這些承諾究竟是建立在什麼基礎之上？」

不過，也有分析師對公司前景感到樂觀。NewStreet Research 給予 SpaceX 165 美元目標價。

該機構合夥人兼分析師 James Ratzer 表示，「如果用比一般股票更長的時間框架來看待這家公司，我認為目前估值是合理的。」

「但投資人必須以 20 至 25 年的角度來看待 SpaceX。我認為成功所需的大部分基礎建設已逐步建立，但這是一個非常長期的投資故事。」

Ratzer 認為，SpaceX 在火箭發射能力方面「至少領先競爭對手 10 年。」

Ratzer 談到，「當你觀察 SpaceX 各項業務，包括 Starlink、手機直連衛星服務，以及未來規劃中的太空資料中心，會發現這些業務能否成功，最終都取決於火箭發射能力。而公司正在打造的新一代重型運載火箭 Starship，將賦予其巨大競爭優勢。」