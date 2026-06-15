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〈台幣〉美伊和談 量縮彈升5.4分收在31.564元

鉅亨網記者王莞甯 台北

由於美國與伊朗達成臨時協議，同意重開荷姆茲海峽，台股今 (15) 日強彈達 1227.95 點，終場收在 45396.99 點，再度站穩 45000 關卡上，資金也同步湧入匯市，推升新台幣全日走強，終場收在 31.564 元，升值 5.4 分，台北外匯經紀公司成交值則縮至 12.22 億美元。

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美伊和談 量縮彈升5.4分收在31.564元。(圖：shutterstock)

新台幣今日以 31.55 元、升值 6.8 分開出後，最高來到 31.506 元，終場收在 31.564 元，全日高低價差僅 5.8 分。


觀察主要亞幣，全面反彈，泰銖升逾 0.35%，韓元升逾 0.25%，星元升 0.2% 左右，新台幣收升 0.17%，日元人民幣小升約 0.05%，美元指數則回跌約 0.23%。

元大投顧分析，美國勞工局公布 5 月生產者物價指數增幅高於預期，而日前公布的消費者物價指數同樣顯示通膨升溫，目前市場持續關注聯準會未來利率政策動向，16-17 日將召開會議。

統一投顧則認為，台指期即將結算與端午節前賣壓等變數，加上本周焦點在聯會新主席華許的首次 FOMC 會議，通膨加速、就業強勁和降息預期降溫等因素，對會後聲明帶來不確定性，短期波動因素仍在。


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伊朗川普荷姆茲油價通膨聯準會

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日元/美元0.0062+0.00%
人民幣/美元0.1480+0.07%

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