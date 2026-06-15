〈台幣〉美伊和談 量縮彈升5.4分收在31.564元
鉅亨網記者王莞甯 台北
由於美國與伊朗達成臨時協議，同意重開荷姆茲海峽，台股今 (15) 日強彈達 1227.95 點，終場收在 45396.99 點，再度站穩 45000 關卡上，資金也同步湧入匯市，推升新台幣全日走強，終場收在 31.564 元，升值 5.4 分，台北外匯經紀公司成交值則縮至 12.22 億美元。
新台幣今日以 31.55 元、升值 6.8 分開出後，最高來到 31.506 元，終場收在 31.564 元，全日高低價差僅 5.8 分。
觀察主要亞幣，全面反彈，泰銖升逾 0.35%，韓元升逾 0.25%，星元升 0.2% 左右，新台幣收升 0.17%，日元和人民幣小升約 0.05%，美元指數則回跌約 0.23%。
元大投顧分析，美國勞工局公布 5 月生產者物價指數增幅高於預期，而日前公布的消費者物價指數同樣顯示通膨升溫，目前市場持續關注聯準會未來利率政策動向，16-17 日將召開會議。
統一投顧則認為，台指期即將結算與端午節前賣壓等變數，加上本周焦點在聯會新主席華許的首次 FOMC 會議，通膨加速、就業強勁和降息預期降溫等因素，對會後聲明帶來不確定性，短期波動因素仍在。
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