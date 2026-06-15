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英法德義宣布：將在美國、伊朗達成協議後解除對伊制裁

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電

據《路透社》報導，英國、法國、德國、義大利四國 14 日（周日）發布聲明，稱在美國與伊朗達成結束衝突的協議後，若伊朗在核計畫方面採取相應舉措，四國準備解除對伊朗的制裁。

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英法德義宣布，將在美國、伊朗達成協議後解除對伊制裁。（圖：Shutterstock）

這份聯合聲明稱：「伊朗絕不能擁有核武。我們願同美國、伊朗以及國際原子能機構一道為此目標共同努力。」


伊朗《邁赫爾通訊社》15 日凌晨披露了美伊諒解備忘錄 14 個條款的部分內容，包括：

1. 諒解備忘錄要求在 30 天內美國完全解除海上封鎖；

2. 要求在所有戰線（包括黎巴嫩）實現立即、永久停火；

3. 要求在 30 天內根據伊朗的安排重新開放荷姆茲海峽；

4. 暫停對伊朗石油和石化產品的銷售制裁；

5. 諒解備忘錄指出，美國及盟友必須提交總額至少 3,000 億美元的伊朗重建計畫；

6. 諒解備忘錄規定，在最終談判開始前，必須解凍伊朗被凍結的 240 億美元資金中的一半。解凍資金、在豁免對伊朗石油制裁以及解除海上封鎖之前，不會啟動最終協議談判；

7. 最終協議的 60 天談判期內將就核問題進行談判，伊朗飛彈計畫、伊朗對地區抵抗陣線的支援將被排除在最終協議談判之外；

8. 最終協議將獲得聯合國安理會決議背書。


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