鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-15 13:21

被動元件廠國巨 (2327-TW) 今 (15) 日在外資法人調高目標價的強力背書下，開盤僅十分鐘便迅速亮燈攻上漲停價 940 元，一舉刷新公司分拆後的歷史新高價位，並激勵公司總市值大幅跳升來到 1.95 兆元，叩關兩兆元大關，順利卡位台股市值排行榜第七名。

國巨翻身掌握定價權獲外資喊高 股價漲停挑戰千元關 市值邁向2兆元。(圖：shutterstock)

美系大型券商與大摩最新研究報告指出，現代人工智慧加速器板卡的尖峰電流密度極高，高動態工作負載會引發劇烈的電壓瞬態波動，為了維持系統穩定與電源完整性，板卡設計師正被迫大量增加高容量局部去耦電容，給予強力買進評等，目標價區間調高至 1050 元至 1355 元，在最樂觀的超級供需失衡情境下，甚至預期國巨有機會挑戰 2055 元的天價。

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從供需結構與產能轉移來看，日韓被動元件大廠正全面將產能向高階 AI 領域挪移，且全球龍頭村田與南韓三星電機的產能利用率已高達 95% 左右的極限吃緊狀態。由於超高容量新規格產品的導入會使產能折損快速增加，導致未來三年產業產能面臨雙位數百分比的負影響，預估整體產業將由去年的供給過剩 10%，大幅轉為 2028 年的供給短缺 6%。

國巨代理商的庫存水位已從 4 月的 5.5 個月急跌至 5 月底的 4.8 個月，正式跌破 5 至 7 個月的健康水位區間，顯示潛在需求與客戶提前拉貨極為強勁。目前國巨整體的訂單出貨比已攀升至 1.3 以上，其中人工智慧相關產品線的訂單出貨比更高達 1.4。