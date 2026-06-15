鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-15 11:32

伊朗《邁赫爾通訊社》15 日（周一）凌晨披露了美伊諒解備忘錄 14 個條款的部分內容，包括：

伊媒披露美伊諒解備忘錄14個條款，涉3,000億美元伊朗重建計畫。（圖：Shutterstock）

1. 諒解備忘錄要求在 30 天內美國完全解除海上封鎖；

‌



2. 要求所有戰線（包括黎巴嫩）立即、永久停火；

3. 要求在 30 天內根據伊朗的安排重新開放荷姆茲海峽；

4. 暫停對伊朗石油和石化產品的銷售制裁；

5. 諒解備忘錄指出，美國及盟友必須提交總額至少 3,000 億美元伊朗重建計畫；

6. 諒解備忘錄規定，在最終談判開始前，必須解凍伊朗被凍結的 240 億美元資金中的一半。解凍資金、在豁免對伊朗石油制裁以及解除海上封鎖之前，不會啟動最終協議談判；

7. 最終協議的 60 天談判期內將就核問題進行談判，伊朗飛彈計畫、伊朗對地區抵抗陣線的支援將被排除在最終協議談判之外；

8. 最終協議將獲得聯合國安理會決議背書；

9. 美國承諾不干涉伊朗內政，尊重伊朗主權；

10. 美國承諾從伊朗周邊地區撤出部隊；

11. 重申伊朗在《不擴散核武器條約》框架下不發展核武的承諾；

12. 在最終協議談判期間，美國承諾不向地區增派兵力，也不會實施新制裁；

13. 為達成最終協議進行 60 天談判，內容基於核問題，並徹底解除美國的一級與二級制裁，以及聯合國安理會和國際原子能機構理事會的相關決議；

14. 建立監督機制以執行該協議。

另據《路透社》報導，英國、法國、德國、義大利四國 14 日發布聲明，稱在美國與伊朗達成結束衝突的協議後，若伊朗在核計畫方面採取相應舉措，四國準備解除對伊朗的制裁。