鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-13 11:30

《巴隆周刊》報導，微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 股價已連續六個交易日下跌。原因在於市場對 AI 支出規模的擔憂再度升溫，而這股疑慮一度讓微軟股價面臨 2020 年 3 月以來最長跌勢。

在大盤上漲背景下，微軟周五 (12 日) 一度跌至每股 382 美元，並可能創下六年多來最差單周表現。但盤中跌幅收斂，終場回升 0.1%，報 390.74 美元。

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近期科技股普遍遭受賣壓，因市場重新開始擔憂 AI 基礎建設投入過於龐大。這項憂慮甚至在周四再度升溫，當時甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 表示，本會計年度資本支出預計將達 700 億美元，高於去年的 560 億美元及前一年的 210 億美元。

投資人長期以來一直擔心甲骨文沉重的資本支出負擔。而最新公布數據進一步加劇市場對 AI 產業的負面敘事，引發晶片股拋售，並迅速蔓延至其他類股。

微軟是全球主要超大型雲端服務供應商之一，也是投入數十億美元興建資料中心的科技巨頭。公司目前正積極推動 AI 商業化，就在上周，微軟發布自家基礎模型，進一步拉開 OpenAI 的距離。對當年率先大舉投資 ChatGPT 開發商 OpenAI 的微軟而言，這是一項引人注目的戰略轉變。

因此，如今的微軟已不再只是以 Office 辦公軟體聞名的公司。市場已將其視為重要的 AI 概念股之一，而這也使得微軟股價更容易受到 AI 產業情緒波動的影響。

進一步加劇市場波動的還有 SpaceX(SPCX-US) 的公開上市。該股周五以每股 150 美元開盤，高於其 IPO 發行價 135 美元。雖然外界經常將 SpaceX 視為航太公司，但由於其今年稍早已與 xAI 整合，此次上市也被視為市場首次對大型 AI 企業進行的重要檢驗。

微軟的壓力其實已持續一段時間。若計入周五跌幅，今年以來股價已累計下跌 20%。以科技股為主的那斯達克指數同期上漲 11%。