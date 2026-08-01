AI股神爆倉真相曝光 Citadel折價接手160億美元持股引爆市場反彈

鉅亨網新聞中心 2026-08-01 13:20

2026 年 7 月底，華爾街傳出一場震撼市場的大型槓桿基金清算事件。市場消息指出，由前 OpenAI 研究員 Leopold Aschenbrenner 創立、專注 AI 投資的對沖基金 Situational Awareness，在短短不到兩年內，管理資產由 2.25 億美元暴增至約 450 億美元，一度創下約 439% 的累積報酬率，卻因高度槓桿策略，在 7 月 AI 概念股大幅修正期間遭遇全面爆倉。

（圖：REUTERS/TPG）

據市場資訊，該基金採取約 4 倍槓桿策略，大舉做多 AI 基礎設施相關個股，同時放空軟體股。然而 7 月 AI 硬體族群遭遇猛烈修正，包括 Sandisk (SNDK-US) 一度重挫逾 43%、Bloom Energy (BE-US) 跌逾 31%、CoreWeave (CRWV-US) 下跌超過 25%，反觀放空標的卻逆勢走高，多空雙重夾擊下，使基金淨值快速蒸發。

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消息指出，基金資產自 7 月初約 450 億美元急縮至約 100 億美元，高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM-US) 等主要經紀商介入處理相關持倉，並展開大規模資產出售。

7 月 30 日，市場傳出由 Ken Griffin 領導的 Citadel 出手，以折價方式承接約 160 億美元公開股票部位，整筆交易於 24 小時內完成，被市場視為近年華爾街規模最大的緊急股票資產轉讓案之一。

市場隨即出現明顯反應。7 月 30 日當天，iShares Semiconductor ETF (SOXX-US) 大漲 8.5%，Sandisk (SNDK-US)、Nebius Group (NBIS-US) 及 CoreWeave (CRWV-US) 單日漲幅均超過 20%，美光 (MU-US) 上漲約 15%，那斯達克綜合指數同步收高 2.8%，動能因子 ETF 單日勁揚 5.5%，創 2025 年 4 月以來最大單日漲幅，那斯達克 100 指數也大漲 3.4%，寫下 2025 年 5 月以來最佳單日表現。

知名財經評論員 Jim Cramer 表示，市場走勢看起來像一次典型的「出清事件」，有可能象徵 AI 交易已經完成階段性築底。

市場人士指出，此次 AI 類股 7 月重挫，主因更接近高槓桿基金遭強制平倉所引發的連鎖賣壓，而非 AI 需求出現根本性惡化。市場在確認賣壓來源後，恐慌情緒迅速降溫，也使資金重新回流 AI 族群。

不少大型金融機構也持相似看法。瑞銀表示，近期 AI 類股修正屬於市場健康調整，目前真正需要關注的仍是全球地緣政治風險；Evercore ISI 則指出，在 AI 概念股先前累積 100% 至 300% 漲幅後，市場出現修正並不令人意外。

市場亦關注 Citadel 此次接盤所透露出的投資訊號。Ken Griffin 向來以危機時進場收購優質資產聞名，包括安隆、Sowood 基金以及 Melvin Capital 等事件皆曾出手。市場估計，此次 Citadel 以 20% 至 50% 折價承接資產，潛在帳面價值提升可能達 30 億至 40 億美元，同時也顯示其持續看好 AI 基礎設施長期發展。

部分策略師指出，市場先前最大的疑慮在於無法判斷持續性賣壓來源，如今隨著爆倉原因逐漸明朗，市場焦點重新回到企業基本面，而非技術性拋售壓力。

另一方面，近期四大雲端服務供應商最新財報，也進一步支撐 AI 需求仍維持強勁成長。

微軟 (MSFT-US) 公布 Azure 雲端服務營收年增 43%，年化收入首度突破 1,000 億美元，Copilot 付費用戶超過 3,000 萬人，單日股價大漲 15.5%，創歷史最大單日漲幅。

亞馬遜 (AMZN-US) 則公布 AWS 營收年增 37%，創近 18 個季度最快增速，AI 相關業務年化收入突破 250 億美元。執行長 Andy Jassy 表示，即使全年資本支出提高至 2,200 億美元，2026 年運算能力仍將供不應求，2027 年同樣存在缺口。

Alphabet (GOOGL-US) 旗下 Google Cloud 營收年增 82%，創歷史最快成長速度，雲端業務累積訂單首次突破 5,000 億美元。

Meta Platforms (META-US) 雖受獲利及自由現金流下滑影響，但廣告業務仍維持 27% 成長，AI 廣告工具年化營收已超過 750 億美元。

分析人士表示，四大雲端業者財報一致反映 AI 相關需求持續擴張，顯示此次市場震盪更偏向高槓桿資金遭到清洗，而非 AI 長期投資邏輯遭到推翻。

市場認為，此次事件最大的啟示，在於高槓桿交易放大了市場波動。若以 4 倍槓桿操作，資產價格僅需回跌約 25%，投資人淨值便可能完全歸零。如今隨著高風險資金退出，籌碼逐步轉向資本實力雄厚的長線機構，市場壓力已有所釋放。