鉅亨網編譯段智恆 2026-06-11 21:00

人工智慧 (AI) 熱潮持續席捲科技產業，但曾被視為受惠族群的軟體股卻面臨愈來愈大的壓力。市場擔憂，隨著生成式 AI 與代理式 AI 快速進化，部分傳統軟體產品的價值可能遭到侵蝕，導致近期反彈行情迅速告終，投資人也開始為進一步下跌做準備。

AI顛覆疑慮升溫！軟體股反彈曇花一現 華爾街警告仍有下行風險(圖：REUTERS/TPG)

追蹤軟體類股的 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV-US) 本月稍早在多家企業財報優於預期帶動下，曾於短短 3 個交易日大漲 16%，並一度轉為今年來正報酬。不過漲勢自 6 月 1 日起戛然而止，該 ETF 已連續 7 個交易日下跌，不僅吐回全部漲幅，2026 年迄今跌幅更超過 12%，遠遜於同期上漲 7.9% 的標普 500 指數。

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RBC BlueBay Asset Management 市場策略主管貝爾 (Mike Bell) 表示，即使軟體股近期已明顯回落，但市場仍可能面臨進一步修正。他認為，投資人擔憂的不只是軟體企業成長速度放緩，而是 AI 可能直接取代部分軟體功能，進而威脅整個商業模式。

他指出：「這已不只是成長率問題，而是攸關企業生存的威脅，因為未來 AI 或許可以直接完成原本需要軟體才能執行的工作。」

AI 競爭加劇 軟體股估值遭重新檢視

今年以來，隨著 OpenAI、Anthropic 等 AI 新創企業快速崛起，市場開始重新評估傳統軟體公司的競爭優勢。原本享有科技業最高估值水準之一的軟體類股，也因此遭遇評價壓縮。

尤其在 Anthropic 本周發布新版本 Mythos AI 模型後，市場對 AI 競爭加劇的擔憂再度升溫，帶動 IGV 單日下跌 2.8%。

貝爾表示，在產業變化速度如此劇烈的情況下，傳統本益比等估值工具已難以有效衡量企業價值，因為市場對未來獲利能力的不確定性遠高於過去。

不過，從基本面來看，軟體產業本季財報表現其實並不差。根據《彭博》彙編數據，標普 500 指數中的軟體公司有 90% 獲利優於市場預期，高於整體企業的 82%。

Adobe 財報成焦點 OpenAI IPO 恐再掀資金排擠

市場接下來關注焦點將落在 Adobe(ADBE-US) 財報。Adobe 被視為 AI 衝擊風險最高的軟體企業之一，因為生成式 AI 在影像創作領域的能力持續進步，正直接挑戰其核心產品優勢。

Adobe 股價今年已累計下跌 32%，且歷史財報表現不佳，在過去 11 次公布財報後有 9 次股價走低。上季公司執行長納拉延 (Shantanu Narayen) 更宣布將卸任，使市場對其 AI 轉型能力產生更多疑問。

儘管 Adobe 目前預估本益比已降至不到 10 倍，遠低於過去 10 年約 30 倍的平均水準，但投資人仍不願貿然進場。

Ruffer 基金經理人克爾 (Fiona Ker) 表示，目前很難判斷 Adobe 未來的競爭護城河究竟在哪裡，因此仍存在被取代的風險。她雖開始布局部分遭重挫的軟體股，例如 Salesforce(CRM-US)，但仍選擇避開 Adobe。

此外，市場也擔憂 OpenAI 與 Anthropic 未來 IPO 可能對傳統軟體股形成新的資金排擠效應。市場預期 Anthropic 最快可能於 10 月掛牌，而 OpenAI 也傳出正朝秋季上市目標邁進。