鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-11 19:50

儘管近期市場對於聯準會降息路徑及地緣政治局勢感到憂慮，導致科技股出現波動，但高盛在最新報告中重申了對 AI 長期發展的堅定信心，認為市場嚴重低估了超大規模資料中心運營商在 AI 領域的資本開支擴張力度。

資本支出將遠超市場預期

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高盛分析師 Ryan Hammond 領導的團隊指出，華爾街目前對 2027 年大型科技公司資本支出的預期過於保守。目前市場共識預計 2027 年資本支出約為 9,200 億美元，但高盛測算，相關支出可能達到 1.1 兆美元，在樂觀情景下，甚至有望觸及 1.4 兆美元。

支持這一預測的關鍵證據來自雲端服務商的表現。截至今年第一季度，Google(GOOGL-US) Cloud 和 Amazon(AMZN-US) AWS 的積壓訂單總額已達到 8,320 億美元，在短短 6 個月內增長了 1.3 倍。

高盛預計，AI 的供需平衡至少要到 2027 年下半年才可能達成，這意味著高額支出持續的時間將比投資者預期的更久。

Token 消耗量與企業代理的崛起

高盛預測，到 2030 年，全球 Token 消耗量將激增 24 倍。這一趨勢主要由「企業代理」(Enterprise Agents) 的興起所帶動。由於更多的 Token 消耗意味著需要更強大的運算能力，這將持續帶動對資料中心、高性能晶片、網路設備及電力基礎設施的強勁需求。

從歷史角度看，AI 引發的投資熱潮仍有上升空間。高盛估計 2026 年 AI 相關投資約占 GDP 的 1.5%，而歷史上鐵路、電氣化和汽車帶來的投資高峰曾達到 GDP 的 2% 至 3%。

發展瓶頸與市場風險

儘管前景樂觀，報告也提到了潛在的約束因素。高盛強調，未來 AI 產業的瓶頸可能不在於資金，而是物理層面的限制，包括電力供應、記憶體短缺、勞動力不足以及資料中心項目的延宕。