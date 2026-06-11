鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-11 13:10

瑞銀 (UBS) 析師 Timothy Arcuri 周二 (9 日) 發布報告指出，隨著美光、三星與 SK 海力士等記憶體大廠啟用新晶圓廠，全球半導體設備市場正邁入「超級周期早期階段」，預估至 2028 年相關營收規模將上看 2500 億美元。

30年未見！瑞銀分析師：半導體設備商能見度看到2028年 營收上看2500億美元(圖:shutterstock)

報告顯示，長期困擾業界的無塵室空間限制正逐步解禁，多家晶圓代工廠已提升或取得新空間，支撐晶圓設備 (WFE) 出貨成長。

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Arcuri 指出，客戶已提出「長達八季的需求能見度」，這在其 30 年研究生涯中前所未見。

瑞銀預測，今年整體 WFE 營收將成長 27% 至 1470 億美元，其中，受惠於記憶體晶片擴產，DRAM 與 NAND 設備營收將大幅躍升 50%；台積電、英特爾等邏輯晶片設備營收則估增 12%。到 2027 年，WFE 總營收有望再增 35%，突破 2000 億美元大關。

針對市場擔憂光刻設備產能瓶頸，Arcuri 樂觀地指出，獨佔極紫外光 (EUV) 設備的艾司摩爾明年系統營收可望超越 460 億美元，足以支撐前述增長預期。

此外，Arcuri 也上修明年記憶體 WFE 營收預測 105 億美元，反映 DRAM 支出加速，因多數新增產能集中於 DRAM 領域，預計 2028 年下半年起，NAND 相關無塵室占比將顯著提升。