鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-11 15:50

隨著人工智慧 (AI) 技術的迅猛發展，美國社會正面臨嚴重的就業不安。根據路透社與益普索 (Reuters/Ipsos) 於 2026 年 6 月發布的最新民調顯示，高達 53% 的美國人擔心 AI 可能會導致自己或家人的生計不保。

這種焦慮跨越了年齡、性別與教育程度，反映出大眾對企業擴大 AI 投資同時削減人力的普遍恐懼。

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報導指出，多間指標性企業已開始落實 AI 取代人力的計畫。軟體巨頭 Intuit(INTU-US) 最近宣布裁減 17% 的全球員工，旨在精簡營運並專注於 AI 開發。金融科技公司 Klarna 甚至已減少 40% 的人力，而福特汽車 (F-US) 執行長法利 (Jim Farley) 更預測，AI 將「取代美國半數以上的白領工作者」。

數據顯示，2026 年 3 月美國雇主宣布的裁員中，有四分之一的主因是企業導入 AI。

這股浪潮對社會新鮮人的打擊尤為沉重。調查發現，42% 的大學畢業生目前處於「低就 (underemployed)」狀態，這意味著他們的工作通常並不需要大學學歷，這一比例創下 2020 年以來新高。

由於企業傾向利用 AI 來縮減成本而非單純追求創新，導致初階職缺大幅萎縮，76% 的雇主表示 2025 年招收的新鮮人職位將與往年持平或更少。

AI 的擴張已引發廣泛的社會反彈，包括舊金山的民眾遊行以及大學生對探討 AI 的科技領袖喝倒采。甚至連宗教界也表達憂慮，教宗利奧十四世 (Pope Leo XIV) 在其通諭中強調，需要更有力的政治介入來放慢技術發展的速度，以應對這場過快的變革。