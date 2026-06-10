鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-10 14:20

據《半島電視台》報導，伊朗與美國展開了一系列相互報復的軍事行動後，美方已宣布停止或完成打擊行動，伊朗方面尚未發表類似聲明，但雙方都表示不希望再次爆發全面戰爭，並且都在討論如何權衡回應和對等報復措施。

根據最新報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 針對位於巴林的美國第五艦隊以及約旦境內駐有美軍的空軍基地發動了無人機襲擊。此舉被視為對美軍早前攻擊伊朗南部西里克 (Sirik) 地區並摧毀供水設施的報復。

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在此次軍事交換中，地區防禦系統被全面啟動。約旦軍方證實擊落了 5 枚從伊朗發射的飛彈，科威特軍方也表示攔截了敵對空中目標，巴林境內則響起了防空警報。美軍將其行動描述為「自衛」以及「比例性回應」，理由是周一有一架美軍阿帕契攻擊直升機在荷姆茲海峽上空遭伊朗擊落。

伊朗外交部隨後向海灣鄰國發出嚴厲警告，強調這些國家 (特別是波斯灣南岸國家) 負有「法律與道德責任」，應阻止美國或以色列利用其領土或設施規劃、執行或支援針對伊朗的敵對行動。伊朗明確表示，將毫不猶豫地行使其固有的自衛權，打擊任何侵略行動的源頭，以及用於策劃和支援侵略的基地與後勤設施，並聲稱已重創部分美軍基地與資產。