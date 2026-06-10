SpaceX上市馬斯克資本布局全解析！前華爾街分析師喊記住「這兩個」關鍵時間點

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-11 06:10

SpaceX 即將於週五（12 日）登陸公開市場，發行價定於每股 135 美元，公司市值高達 1.75 兆美元，堪稱華爾街史上規模最罕見的超級獨角獸上市案。知名特斯拉 (TSLA-US) 社群意見領袖、前華爾街分析師 Alexandra Mertz 在近期一場深度對談中指出，SpaceX 投資人接下來應密切關注兩個可能牽動股價的重要時間點。

SpaceX即將於週五（12日）登陸公開市場。(圖：Shutterstock)

根據 Mertz，首先需要注意的是，7 月 7 日 SpaceX 正式納入那斯達克 100 指數，屆時追蹤指數的被動資金可望帶來一波集中買盤；其次則是 7 月下旬第二季財報公布後的數日，屆時早期股東持股解禁、公司可能發布重大企業消息等因素，可能同時對股價產生影響。

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此外，Mertz 也進一步認為，這場備受矚目的 IPO 不僅是一次大型募資行動，其背後還牽涉更複雜的資本運作考量，包括馬斯克個人財務規劃以及與華爾街投行之間的利益協調機制，使整體交易布局遠比表面看來更加深遠。

SpaceX 本次 IPO 計畫發行 5.55 億股 A 類普通股，融資規模約 75 億美元。由於市場認購意向已超額達 2 倍，承銷商極可能在 30 天內完整行使「綠鞋期權」（超額配售權），將總融資額推升至 86 億美元。

雖然此次 IPO 募資規模相當可觀，但實際釋出的 A 類股僅占公司總市值約 4.3%，流通股比例偏低。在可交易籌碼有限的情況下，市場預期 SpaceX 掛牌初期將面臨供給不足的局面，上市後前 15 個交易日尤其可能出現明顯的籌碼稀缺效應。

根據《彭博》報導，指數再平衡預測機構 Intropic 測算指出，那斯達克、富時羅素與 MSCI 均計畫快速將 SpaceX 納入旗下指數，預計上市僅 15 個交易日後，被動投資人持有的流通股比例將逼近 30%。相較之下，若沿用過去較慢的納入規則，這一比例僅約 4%。

市場觀察家警告，這種規模的機械式需求，加上市場對馬斯克、SpaceX 及 AI 的狂熱情緒，可能形成自我強化的回饋循環，推動股價持續走高。

第一個關鍵時間點：7 月 7 日正式納入那斯達克 100 指數

7 月 7 日為美國獨立日長假後首個交易日，同時也是 IPO 後第 15 個交易日，那斯達克 100 指數屆時將正式納入 SpaceX。

到時，Vanguard CRSP、FTSE Russell 等各大指數基金，須依照自由流通量調整機制在公開市場無條件被動建倉，市場預估此波被動買盤規模介於 80 億至 180 億美元之間，更接近 150 億美元。

與此同時，老股東鎖定期尚未屆滿、無法出脫持股，市場自由流通量將落至最低點。

第二個關鍵時間點：Q2 財報會後精密解禁，實際拋壓遠低於預期

SpaceX 的解禁時程表刻意與第二季財報電話會議綁定。財報會議結束後兩個工作日（預計 7 月 22 日或 29 日前後），早期內部股東將迎來第一波規模約 30% 的解禁，引發市場對拋壓的恐慌。

然而 Mertz 指出，市場分析普遍忽略了一個核心結構性因素：這 30% 的早期股東中，約 50% 為馬斯克本人。

身為創始人，馬斯克的持股受 366 天嚴格禁售期約束。因此換算下來，真正可能流向公開市場的新鮮解禁股，實際僅約 10% 至 15%。

此外，主要大股東立場高度一致，進一步壓縮實際拋壓空間：

知名投資人巴倫（Ron Baron）公開表態「一股不賣，還將在公開市場加碼 10 億美元」；

貝萊德 (BLK-US) 則表達了 IPO 時買進 50 億至 100 億美元的強烈意願，遠超市場現有供給量。

方舟投資（ARC）雖受限於單一股票 10% 的持股上限會選擇性賣出老股，但其計劃在旗下其他新開放基金中加倉 SpaceX。

70 億美元稅務事件：馬斯克的個人時間表

局勢的複雜性遠不止於此。Mertz 指出，馬斯克目前面臨一項重要時程壓力，必須在今年 8 月 15 日前行使其根據 2018 年特斯拉薪酬方案所獲得的股票選擇權。

若完成行權，預計將產生規模高達 70 億美元的潛在稅務負擔，相關稅款則預計於 2028 年 1 月繳納。

分析指出，在 8 月 15 日前後行使股票選擇權的關鍵期間，特斯拉股價的高低將直接影響馬斯克可獲得的股份價值。由於牽涉金額可能高達數十億美元，市場認為這不僅是一般的財務安排，更是一場涉及龐大資本利益的關鍵布局。

基於目前掌握的各種線索，華爾街部分人士開始推演一種被稱為「金髮女孩情境」劇本。

在他們看來，最關鍵的時間窗口可能落在 7 月 7 日 SpaceX 納入那斯達克 100 指數之後、以及 7 月底財報公布與限售股解禁之前。

這段期間，一方面有指數基金帶來的大量買盤支撐股價，另一方面市場流通籌碼仍相對有限，被視為股價最容易維持強勢的階段。

在此背景下，市場開始猜測，SpaceX 與特斯拉未來是否可能透過換股方式進行合併。若真的發生，兩家公司股價將因套利資金的介入而出現高度連動，投資人也會傾向以整體集團價值來評估兩家公司。

此種合併將透過套利基金的市場機制，驅動兩家公司股價進入高度連動的同步走勢，並藉由雙向利好互相支撐、拉抬市值，進而在不需大規模現金出售股票的情況下，優雅化解馬斯克的稅務資金壓力。

為何只能是 SpaceX 收購特斯拉？

針對外界疑問，Mertz 給出了具體的公司治理解釋。這筆交易絕非現金收購，而是 100% 純股權置換。

SpaceX 法定授權可發行股本上限高達 360 億股，IPO 後實際僅發行約 130 億股，具備龐大的增發空間，可直接換取特斯拉全部股份。

反向由特斯拉收購 SpaceX 則幾乎不可能。SpaceX 的招股說明書建立了一套「創始人防禦堡壘」：其 B 類股擁有 10 倍超級投票權，且 97% 由馬斯克牢牢掌控；所有股東訴訟強制透過私下仲裁解決，無法訴諸公開法庭；即便馬斯克身故，超級控制權亦依約傳承其家族。

相反的，特斯拉目前的治理架構則存在天然缺陷，使馬斯克無法取得絕對控制。唯有將特斯拉整體併入 SpaceX 的法律框架，才能一勞永逸地保障馬斯克對整個商業帝國的絕對主導權。

華爾街的「政治套利」：用 IPO 肥肉換 11 月合併贊成票

合併劇本的最大懸念，落在今年 11 月的特斯拉股東大會投票。

Mertz 估算，馬斯克行使期權後，在特斯拉約握有 17.5% 投票權。要通過合併方案，需獲得全體流通股「50% 加 1 票」的絕對多數，亦即馬斯克尚需在外部爭取 32.5% 的贊成票。

耐人尋味的是，SpaceX 本次 IPO 罕見引入嘉信理財 (SCHW-US) 、摩根士丹利 (MS-US) 及摩根大通 (JPM-US) 擔任核心承銷商與分銷商，而這三家機構，恰恰是過去在特斯拉薪酬案與德州遷址案中帶頭投下反對票的馬斯克「死對頭」。