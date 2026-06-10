鉅亨網編譯段智恆 2026-06-11 02:30

OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 向員工表示，公司預期將在未來一年內上市，顯示這家人工智慧 (AI) 新創龍頭正加快邁向資本市場的腳步，以把握投資人對 AI 概念股的強勁需求。

阿特曼：OpenAI預計一年內上市 最快9月啟動IPO(圖：REUTERS/TPG)

根據《The Information》周三 (10 日) 報導，奧特曼本周稍早在內部訊息中告訴員工，OpenAI 預計「在未來一年內」完成首次公開募股 (IPO)。不過他也強調，許多因素可能影響上市時程，最終可能提前或延後。

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OpenAI 周一已宣布，近期已向美國監管機關秘密遞交 IPO 申請文件 (confidential filing)，加入競爭對手 Anthropic 推動上市的行列。不過公司並未公布募資規模、發行條件或具體上市時間表，僅表示相關計畫仍在規劃中。

OpenAI 當時指出，公司仍有部分發展目標在維持私人公司身分下較容易推進，因此上市並非迫在眉睫。奧特曼也向員工表示，提前遞件的主要目的是為未來保留更多選擇彈性，若條件成熟，便能更快推動上市進程。

值得注意的是，奧特曼在內部談話中還提到，若 OpenAI 未來在技術上取得重大突破，例如實現所謂的「遞迴式自我改進」(Recursive Self-Improvement, RSI)，即 AI 能夠自主開發出更先進的 AI 系統，則可能降低公司急於上市的必要性。

奧特曼表示，若 RSI 發展速度超出預期，延後 IPO 反而可能更符合公司利益。這也反映出 OpenAI 在規劃資本市場策略時，正同時考量技術發展與商業布局。

此外，《The Information》報導指出，OpenAI 也正準備很快啟動一項股份收購計畫 (tender offer)，讓員工及現有股東有機會出售持股，交易價格將以每股 687.69 美元計算。

OpenAI 並未對相關報導進一步置評，僅重申周一發布的聲明內容。