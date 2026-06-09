鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-09 19:34

全球正面臨 83 兆美元的財富與世代交替潮！瑞銀今（9）日針對台灣高資產客群最關心的家族傳承議題分享最新觀察，指出台灣第一代創業家進入接班高峰期，結合政府推動亞洲資產管理中心，家族辦公室的諮詢服務已成為跨代溝通與資產保障的核心橋樑。瑞銀觀察到台灣家族傳承最大的挑戰是「溝通」，兩代或三代間的隔閤，藉由家辦居間協調的「家族會議」展開對話；閉鎖性股份有限公司制度和隔代傳承，則是台灣目前運用可合法節稅的傳承工具。

台灣正進入家族財富移轉與企業接班潮，多數第一代正進入退休及交棒階段，瑞銀適時發表「2026 展望未來─全球新世代報告」，透析全球家族與新世代趨勢，點出未來 20-30 年全球正面臨 83 兆美元的財富與世代交替。

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瑞銀集團台灣區負責人蘇韋毓表示，瑞銀在台灣深耕將近 30 年，目前財富管理團隊規模約 250 至 300 人，是台灣最大的外商高端財富管理機構之一。他引用「經典亞洲父母」一詞，指出第一代創辦人習慣高壓式管理，而受過國際教育的二代則擁有更廣的資訊接收能力，雙方常在公事講家事、家事講公事之僵局下難以對話。

瑞銀家族辦公室諮詢及財富規劃服務部主管林欣穎則從專業技術面分析，指出台灣企業家應善用法律工具來避免股權因繼承而分散。她特別提到，2015 年公私法修正引進的閉鎖性股份有限公司制度，已成為近十年來家族企業強化控股權的重要工具。

針對信託規劃，林欣穎解析了近期主管機關的重大突破。金管會銀行局於今年 5 月 5 日發布有關「百年信託」的規定，明確定義「連續性受益人」的概念，允許尚未出生或尚未產生的後代擔任信託受益人。

林欣穎指出，這是一項非常大的突破，若未來稅務配套進一步釐清，將有助於落實隔代傳承，並在信託架構下確保家族資產的長期穩定，減輕每一代繼承時面臨的遺產稅衝擊。

林欣穎觀察到，近期許多海外律師與會計師專家團紛紛尋求與台灣合作，顯示台灣財富管理市場的潛力已吸引全球目光。