鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-24 19:43

金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，原本僅限高雄專區的「家族辦公室」將可擴及全台。中信銀行與政治大學今 (24) 日宣布成立「中信政大產學合作家族辦公室研究智庫」，並發表首篇由教授范博宏主筆之《家族企業的家族治理》報告。研究指出，華人家族企業在傳承期間因內耗平均面臨近半的價值損失，唯有引進「制度化治理」建立跨世代的決策與合作機制，放下控制，方能確保家族長治久安與國家產業穩定。

華人家族企業研究權威范博宏教授指出，研究顯示，台、港、星三地上市家族企業在傳承前後九年期間，企業價值平均流失近六成，其中台灣家族企業平均流失約 45%。

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范博宏分析，價值流失的核心在於掌門人的政商關係、信用、經營智慧等「特殊無形資產」難以被專業經理人取代。因此，制度化家族治理的核心，即是建立一套可長期運作的決策架構，調和成員間的利益衝突。

此報告歸納三大核心要點，首先是關鍵風險，無形財富流失是傳承最核心的風險，有形財富僅是無形財富的成果；其次是治理精神，不在於約束成員，而在於培養家族成員長期合作與解決問題的能力；第三，機制落地，家族憲章需由全家人共同討論量身打造，並同步建構家族會議、委員會及家族辦公室等常態運作機制，方具自我執行力。

中信銀行個人金融執行長楊淑惠表示，高資產家族的痛點已從過往的「投資配置」延伸至「家族與股權傳承」。中信銀長期追蹤客戶需求，希望透過持續性的報告與研討會，給予企業家族更高層次的指引，此舉亦是金融機構履行社會責任、穩定台灣就業市場的重要一環。

中信銀行私人銀行處處長楊子宏則從實務經驗分享，台灣 10 億元以上的高資產客群有七成以上為企業家，其資產多具備跨境布局、成員國際化及境內外配置等特性，決策複雜度極高。

楊子宏透露，家族治理是極度耗時的溝通工程。中信銀私人銀行自 2020 年起籌備家族辦公室服務，透過「系統性、一站式、長期陪伴」的 End-to-End 服務模式，歷時一至三年的深入溝通，目前已成功協助 30 多組家族客戶落地簽署相關治理協議。

范博宏與楊子宏皆強調，家族企業若因內耗導致價值流失，實為國家資源的浪費。台灣就業市場高度仰賴中小與家族企業，推動制度化的家族治理，不僅能穩定企業經營，更能透過企業主之間的互信與學習形成產業鏈效應，對台灣總體經濟的穩定度有巨大貢獻。