每天多2600名百萬富翁！瑞銀：2025全球個人財富暴增10.8％ 台灣5年增25％

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-30 17:44

瑞銀今 (30) 日最新發布第 17 版《全球財富報告》指出，2025 年全球個人財富在金融市場強勁與非金融資產升值帶動下，以美元計算大幅成長 10.8％，不僅連續第三年擴張，更創下 2017 年以來近八年最快增速，平均財富成長速度已明顯超越全球經濟成長率，2025 年全球百萬美元富豪人數增加約 1.5％，相當於新增近 100 萬人，全球平均每天增加逾 2,600 名百萬富豪。在各市場表現中，台灣表現亮眼，自 2020 年以來的人均財富增幅已超過 25％，僅次人均財富成長增幅超過 50％的南韓。

每天多2600名百萬富翁！瑞銀：2025全球財富暴增10.8％近8年新高 台灣增25％超吸金。（圖：shutterstock）

回顧 2025 年全球個人財富表現，整體增速明顯高於 2024 年的 4.6％與 2023 年的 4.2％。若從各地區來看，歐洲、中東與非洲地區成長最為強勁，年增率高達 17.5％；美洲地區成長 8.5％；亞太地區則成長 5.9％，但也較前一年加快。

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報告分析指出，這類區域性的成長差異，部分反映了匯率變動的影響，特別是全球市場經歷美元走弱，進而使美國以外地區的財富換算為美元後的增幅明顯擴大。

在平均財富排名方面，北美成人平均財富約為 66 萬美元，依舊高居全球之首，澳洲與紐西蘭約 59 萬美元次之，西歐則超過 33 萬美元。

若以單一市場觀察，瑞士持續為全球平均財富最高的市場，金額達到 910,382 美元，其次則為美國與盧森堡。值得注意的是，自 2020 年以來，南韓的人均財富成長表現領先全球，增幅超過 50％，而台灣也展現出強勁的經濟與資產成長動能，名列增幅超過 25％的領先群。

隨著財富總量迅速擴大，全球高資產族群人數也隨之激增。2025 年全球百萬美元富豪人數增加約 1.5％，相當於新增近 100 萬人，換算下來全球平均每天增加超過 2,600 名百萬富豪。其中，美國貢獻了將近一半的新增富豪人數，其次則為中國大陸、日本、德國、英國與法國；整體而言，全球目前仍有超過半數的財富高度集中於美國與中國大陸兩大經濟體。

不過在財富結構上，全球中產及以上族群正持續擴大，財富低於 1 萬美元的成人占比，已由 2000 年的近 75％大幅降至 2025 年的約 41％。但瑞銀也提醒，自 2020 年以來，全球平均財富與中位數的差距正在擴大，這顯示出各家庭之間的財富成長表現存在不小差異。

瑞銀全球財富管理聯席總裁 Iqbal Khan 表示，全球財富正快速演變，其成長愈發受到經濟環境、科技轉型與新興機會驅動。對投資人而言，市場既更複雜，也帶來更多選擇，具備前瞻洞察顯得格外重要。