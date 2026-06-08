鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-08 14:54

全球經濟局勢持續變動，面對通膨壓力未歇、利率環境持穩，資金如何兼顧彈性與收益，成為民眾關注焦點。臺灣數位帳戶龍頭台新銀行 Richart 迎來十週年里程碑，為感謝百萬用戶一路相挺，隆重推出「優利子帳戶存款專案」，針對新戶新朋友享最高 3.5% 優利，舊戶好朋友優利額度升級至 100 萬元，活動天期延長至 9 個月，以史上最強力道與超長續航力，讓客戶能靈活配置資金、穩健累積財富。

台新 Richart 將十週年感謝化為實質回饋，讓相伴多年的好朋友迎來有感升級。自 7 月起，好朋友完成指定任務，即可享最高 1.8% 活儲優利。優利額度更從原先的 30 萬元放大至 100 萬元，搭配這次長達 9 個月的超長拉力賽，以 100 萬元存入計算，每月最高可領約 1,479 元利息，活動期間累計總領息更可超過 13,000 元。無論是希望穩健累積資產的小資族，或有較高資金配置需求的用戶，都能兼顧資金靈活運用與收益表現。

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針對首次體驗台新 Richart 數位金融服務的新朋友，6 月 1 日起新開戶即可享優利子帳戶 30 萬元內新臺幣活儲最高 3.5%，每月最高領息約 863 元，若於活動期間完整參與，累積領息最高可超過 7,500 元；如於 6 月 1 日完成開戶，可領到近 10 個月的利息，讓資金更早開始累積。

此外，新戶成功開立台新 Richart 數位存款帳戶並輸入專屬代碼「2026RT200」，首次登入 Richart APP 即可獲得 200 元用戶禮，搭配最高 3.5% 優利活儲方案，提供新朋友兼具回饋與收益的數位金融體驗。

十年前，台新 Richart 從「年輕人的第一個數位帳戶」出發，用創新介面與銅板理財，陪伴無數社會新鮮人踏出財富管理的第一步。十年來，隨著用戶人生階段與理財需求持續成長，Richart 也持續進化，從日常存款工具，逐步發展為陪伴客戶管理資產、實現理財目標的重要夥伴。