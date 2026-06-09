AI資金重新回流！日韓半導體強彈 SpaceX掛牌恐讓市場持續波動

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ORTUS Advisors 股票策略師 Andrew Jackson 說：「昨天市場出現的資金輪動、轉向內需防禦型股票的行為，目前看來應該只是短暫現象。」

Jackson 指出，目前仍不清楚近期回檔是否足以讓估值回到較合理水準，但隨著 SpaceX 備受矚目的首次公開發行 (IPO) 將在本周四定價、周五掛牌交易，本周的行情預料將維持高度波動。

投資人焦點也開始轉向可能掀起的新一波 AI 企業上市潮，繼 SpaceX 和 Anthropic 相繼提出 IPO 申請之後，OpenAI 周一也宣布已秘密提交 IPO 申請，這家估值超過 8500 億美元的 AI 公司，正準備最快在今年第 4 季掛牌上市。