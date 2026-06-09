AI資金重新回流！日韓半導體強彈 SpaceX掛牌恐讓市場持續波動
鉅亨網編譯余曉惠
亞洲科技股周二 (9 日) 追隨華爾街漲勢反彈走高，投資人重新回流人工智慧 (AI) 相關個股，多檔股票開高走高，
截稿前，南韓記憶體大廠 SK 海力士大漲 13.3%，三星電子上漲 8%，而 Seoul Semiconductor 更勁揚逾 18%。
日本半導體設備股同步走高，東京威力科創 (Tokyo Electron) 上漲 9.9%，愛德萬測試 (Advantest) 漲 4.4%，瑞薩電子 (Renesas Electronics) 上漲 7%。
不過，日本科技投資巨擘軟體銀行 (SoftBank Group) 相對疲軟，股價一度下挫 2%，目前遊走在平盤。
美股晶片股周一領軍上攻，帶動標普 500 指數上漲 0.3%，科技股為主的那斯達克綜合指數則上漲 0.86%，收復上周因科技股拋售造成的部分跌幅。
ORTUS Advisors 股票策略師 Andrew Jackson 說：「昨天市場出現的資金輪動、轉向內需防禦型股票的行為，目前看來應該只是短暫現象。」
Jackson 指出，目前仍不清楚近期回檔是否足以讓估值回到較合理水準，但隨著 SpaceX 備受矚目的首次公開發行 (IPO) 將在本周四定價、周五掛牌交易，本周的行情預料將維持高度波動。
投資人焦點也開始轉向可能掀起的新一波 AI 企業上市潮，繼 SpaceX 和 Anthropic 相繼提出 IPO 申請之後，OpenAI 周一也宣布已秘密提交 IPO 申請，這家估值超過 8500 億美元的 AI 公司，正準備最快在今年第 4 季掛牌上市。
Jackson 補充表示，隨著 OpenAI 啟動上市程序，市場資金可能變得更加緊張。
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