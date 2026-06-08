OpenAI提交IPO申請 估值上看1兆美元 AI巨頭接力上市

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-09 06:19

《路透社》報導，ChatGPT 開發商 OpenAI 周一 (8 日) 秘密提交美國首次公開發行 (IPO) 申請，加入競爭對手 Anthropic 行列，朝公開上市邁進。在投資人積極尋求 AI 投資機會之際，AI 產業正掀起新一波上市熱潮。

OpenAI提交IPO申請，估值上看1兆美元(圖：Shutterstock)

OpenAI 並未透露此次 IPO 的發行規模或具體條件，並表示尚未決定上市時間表。

‌



公司在聲明中指出，「可能還需要一段時間，因為有些我們想做的事情，在維持非上市公司身分時或許更容易推動。」

先前報導指出，OpenAI 目標是在上市時達到最高 1 兆美元估值，最快可能於 9 月掛牌。

若以此估值上市，OpenAI 將成為近期第三家估值達兆美元等級的新上市企業，也被視為近十年來測試投資人對高成長科技股需求最重要案例之一。

上周，由馬斯克 (Elon Musk) 創辦的 SpaceX 已率先提交 IPO 申請。若順利完成，將成為史上規模最大的 IPO 案之一，公司計劃以 1.75 兆美元估值募資 750 億美元。

在預測市場中，多數交易者原本預期 OpenAI 會比 Anthropic 更早提出 IPO 申請。

AI 投資邁入新階段

Anthropic 與 OpenAI 的 IPO，象徵科技產業與全球金融市場正進入新階段，人工智慧已迅速成為本世代最重要的投資主題。

當時公司也透露，ChatGPT 每周活躍用戶超過 9 億人，付費訂閱戶超過 5,000 萬人。此次 IPO 申請之前，OpenAI 才剛與其早期投資人微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 重新協商合作關係，讓 OpenAI 得以與其他科技巨頭建立新的合作夥伴關係，例如亞馬遜與 Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google。

自 2019 年以來，微軟累計向 OpenAI 投資 130 億美元，成為 OpenAI 快速崛起的重要推手，同時帶動微軟 Azure 雲端運算業務成長。

OpenAI 今年 3 月表示，公司每月營收已達 20 億美元，成長速度約為網際網路與行動網路時代代表企業的四倍，包括 Alphabet 與 Meta Platforms(META-US)。

挑戰者快速崛起

不過，OpenAI 所開創的 AI 產業已迅速變得競爭激烈。隨著投資人開始檢視 AI 熱潮能否持續，多家競爭對手正積極挑戰其市場主導地位。

其中 Anthropic 已成為最具威脅競爭者之一。其 Claude AI 受到軟體開發者廣泛採用，協助撰寫程式碼，部分企業也利用其高階模型 Mythos 來尋找程式漏洞與資安風險。

Anthropic 於周一同樣秘密提交美國 IPO 申請。數周前，該公司才完成新一輪募資，以 9,650 億美元估值募得 650 億美元資金。