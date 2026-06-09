鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-09 16:10

由於三星電子、SK 海力士等權值股大幅下跌，南韓股市過去一周市值蒸發近 10%，助印度股市重新奪回全球市值第六大股市地位

亞股市值激烈卡位！韓股一周失血近10% 印度暫回全球第六大 (圖:Reuters/TPG)

印度經濟時報 (ET) 報導，南韓股市總市值上周蒸發近 10%，降至 4.5 兆美元，相較之下，印度股市同期市值大致維持穩定，約為 4.84 兆美元，幾乎未受到衝擊。因此，印度在上周一度被南韓超越後，如今已重新拿回全球第六大股市的位置。

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近期市場聚點在人工智慧 (AI) 相關晶片股的修正上，身為南韓兩大權值股三星電子與 SK 海力士股價大跌，拖累整體市場表現。雖然印度資訊科技 (IT) 類股也稍微回檔，但跌幅有限，因此整體市值表現較為穩定。

亞洲主要市場之間的排名競爭近來十分激烈，台灣先在 5 月 26 日超車印度、成為全球第五大股票市場，接著不到一周的時間，南韓也超越印度，把印股排名擠到第七位。

本周一開始，由於投資人擔憂 AI 交易，加上升息擔憂再起，韓股周一終場暴跌超過 8% 之後，不過周二 (9 日) 強力反彈，終場大漲 8.2%。