鉅亨網編譯段智恆 2026-06-09 03:30

美國麻薩諸塞州聯邦地方法院法官索羅金 (Leo Sorokin) 周一 (9 日) 裁定，總統川普去年推出、要求企業申請 H-1B 工作簽證時繳納 10 萬美元費用的政策違法，並宣布撤銷相關規定，對科技業與依賴海外高技術人才的企業而言是一項重大勝利。

索羅金在判決書中指出，這項政策違反《行政程序法》(Administrative Procedure Act) 及美國憲法。他認同原告主張，認為 10 萬美元費用的性質實際上屬於「稅收」，而國會並未授權行政部門擁有課徵此類稅項的權力。

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H-1B 簽證制度於 1990 年設立，長期被美國科技企業廣泛使用，讓企業得以聘用來自海外的高技術專業人才。根據規定，美國雇主可申請聘用從事專業職務的非移民工作者，期限最長可達六年。

川普政府於去年 9 月透過總統公告，將 H-1B 簽證申請費大幅提高至 10 萬美元，藉此限制企業使用該制度。川普當時表示，H-1B 計畫遭濫用，導致美國勞工被大規模取代，進而危及美國經濟與國家安全。

在新政策實施前，H-1B 簽證相關申請費用通常介於 2,000 美元至 5,000 美元之間。10 萬美元的收費標準公布後，引發企業界與多州政府強烈反彈，批評相關措施將提高企業用人成本，並削弱美國吸引全球人才的競爭力。

這起訴訟於去年 12 月由 20 個州共同提出，控告川普政府及多名聯邦官員。美國商會 (U.S. Chamber of Commerce) 也於去年 10 月另行提起訴訟，挑戰這項 H-1B 收費政策的合法性。