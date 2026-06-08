鉅亨網新聞中心 2026-06-09 06:11

近年來在網路社群引發熱議的「網路死亡理論」（Dead Internet Theory），即預言未來網路上的互動將由自動化機器人主導而非人類，如今這項理論似乎正加速成為現實。

全球雲端服務與資安防護巨頭 Cloudflare 最新發布的流量觀測報告顯示，全球目前已有將近六成（約 57.4%）的網路流量是由自動化腳本產生的，這其中包含了傳統的網頁爬蟲、惡意軟體機器人，以及近期呈現爆發式成長的 AI 代理。

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這項數據宣告了網路歷史上的重大轉折點：機器人產生的流量已正式首度超越了人類。

對於這項驚人的演變，Cloudflare 共同創辦人暨執行長普林斯（Matthew Prince）坦言其發展速度遠超乎想像。

他原本預期此交叉點最快也要到 2027 年初或年底才會出現，然而隨著「代理流量」（Agentic Traffic）以超乎預期的速度狂飆，使得機器人流量提早跨過了超越人類的歷史分水嶺。

這波網路生態的巨幅改變也引發了技術定義的討論。儘管部分網友認為應嚴格區分網頁爬蟲、機器人與 AI 代理這三種概念，但普林斯強調，從網路底層行為來看，這些自動化請求本質上是相同的，唯一的差別只在於用戶如何去界定其帶來的價值。

一般而言，傳統爬蟲僅專注於掃描網頁以收集資料，傳統機器人則負責執行特定的重複性任務，而新一代的 AI 代理則能走得更遠，利用人工智慧直接幫助人類使用者執行如多步驟搜尋、價格比較或代訂服務等複雜任務。

這份報告同時揭示了各國在自動化流量占比上的巨大差異。

數據顯示，直布羅陀、新加坡、伊朗、愛爾蘭與荷蘭是全球自動化流量比例最高的五個地區。其中，伊朗的自動化流量估計占其總流量的 75% 至 80%，意味著在伊朗境內，僅有不到五分之一的網路活動來自真實人類。

儘管有網友質疑，擁有近億人口的伊朗何以產生如此極端的數據，但普林斯解釋，這反映出外界嚴重低估了伊朗境內駭客活動的技術水平與活躍規模，同時也與該國存放的數據中心基礎設施有關。

在這些紛繁複雜的機器人流量中，科技巨頭的身影無所不在。目前全球前五大最活躍的 AI 機器人分別來自 Google、Claude、Meta(META-US) 、ChatGPT 以及字節跳動（ByteDance），而這些機器人有超過 50% 的抓取行為，其最終目的都是為了訓練新一代的 AI 模型。