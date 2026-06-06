鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-06 09:44

《路透社》報導，南韓 6,000 多名民眾周五 (5 日) 晚間聚集在首爾一處開票中心外抗議，要求本周的地方選舉重新舉行，因部分投票所出現選票不足，導致部分選民無法投票。

抗議群眾聚集首爾 SK 奧林匹克手球館，該場館負責統計周三地方選舉的選票。此次選舉選出市長、道知事、郡守及地方議會議員等職位。據《韓聯社》，現場人數是根據警方非正式估算。

‌



群眾高舉國旗與寫有「重選！」字樣標語，高喊口號表達不滿。約有十多名抗議者接受訪問，大多為 20 至 30 歲年輕人。他們表示，是在看到 YouTube 影片及社群媒體上有關開票過程與選票短缺爭議後，決定前往現場抗議。

21 歲首爾居民李雄英 (Lee Ung-yeong, 音譯) 表示，「我一直在即時關注選舉情況，當看到有關選票不足的報導時，我認為這種事情不能被接受。」他稱中央選舉管理委員會的解釋「並不充分，所以我下班後就趕過來了。」

另一名 30 歲抗議者朴貴南 (Park Gui-nam, 音譯) 則表示，「這是對投票權的侵害。」

截至目前，選舉管理委員會及南韓政府尚未對重辦選舉的訴求發表評論。

數小時前，中央選舉委員會主席盧泰岳 (Roh Tae-ak) 表示，將為部分選區出現選票短缺問題負責並請辭。

他表示，這起事件損害了公眾利益及民主程序，造成民眾不信任，而這樣的失誤沒有藉口可言。

隨後，選委會選舉政策室長尹在秀 (Yoon Jae-soo, 音譯) 在記者會上表示，南韓全國 14,300 個投票所中，有 50 個投票所出現選票用罄情況，另有 22 個投票所因補充選票延誤而一度暫停投票。

尹在秀指出，由於上周提前投票兩天期間投票率相當高，選委會僅印製足夠供周三正式投票日約一半選民使用的選票。他表示，三天投票期間總計準備的選票數量約占符合資格選民的 73%，而最終投票率為 63%。

周三投票當天，部分投票所因選票不足導致選民必須排隊數小時，即使官方規定投票於下午 6 點截止，仍有選民一直等到深夜才完成投票。

在首爾松坡區一處投票所，憤怒民眾阻擋選務人員將票箱運往開票中心。該投票所的抗議群眾持續在雨中守候至周五上午。直到數百名警察護送選委會人員取回最後兩個票箱後，開票作業才完成，並於周五下午正式結束。