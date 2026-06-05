鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-05 19:10

儘管美國總統川普多次宣稱與伊朗的和平協議談判已進入「最終階段」，但最新情勢顯示，雙方在談判桌上幾乎未取得實質進展，且中東地區的暴力衝突正持續升溫，威脅著脆弱的停火現狀。

美伊過去一周談判幾無進展 反倒對抗升溫(圖:shutterstock)

自今年 4 月 8 日停火協議生效以來，本周見證了雙方最嚴重的軍事對抗。伊朗因不滿美國襲擊一艘前往伊國的油輪，周三 (3 日) 向科威特和巴林發射飛彈與無人機，造成科威特主要機場人員傷亡。

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伊朗外交部長阿拉格齊 (Abbas Araghchi) 明確表示，儘管雙方持續透過調解人傳遞訊息，但仍「沒有實質性進展」，這與川普在社群媒體上宣稱的「最終談判」形象形成鮮明對比。

黎巴嫩的戰火已成為美伊達成更廣泛協議的主要障礙。伊朗堅持要求在黎巴嫩實現停火，作為接受美方提案——將停火延長兩個月並重新開放荷姆茲海峽——的前提條件。然而，受伊朗支持的真主黨領袖卡西姆 (Naim Qasem) 已駁斥美國斡旋的提案為「荒謬」，並拒絕將其在黎巴嫩的存在與停戰或以色列撤軍掛鉤。

同時，以色列在黎巴嫩南部的軍事行動並未停止，周四的空襲造成至少 8 人死亡。大西洋理事會高級研究員 Nate Swanson 指出，伊朗方面的疑慮在於「川普是否能克制以色列」；如果美方無法約束以色列在黎巴嫩的行動，伊朗將難以相信美方能履行協議。

談判的不確定性已對全球經濟造成衝擊。布蘭特原油價格已攀升至每桶近 96 美元。荷姆茲海峽曾承載全球五分之一的石油供應，自 2 月美以襲擊伊朗後，該水道流量大幅減少，業界警告若協議失敗，油價恐將進一步飆升。

在美國國內，川普也面臨政治壓力。共和黨領導的眾議院日前投票決定停止戰爭，這反映出美國民眾對衝突的不滿，以及共和黨對期中選舉選情的擔憂。