鉅亨網編輯林羿君 2026-06-04 00:46

自美伊爆發軍事衝突以來，全球原油運輸命脈荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的多數航道已形同封鎖。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）坦言，美伊雙方當前正陷入一場難以中斷的「報復循環」，這使得該區域的局勢不確定性急遽升高。

盧比歐指出，日前爆發的新一輪衝突，正是美軍在荷姆茲海峽執行護航商船任務時，遭到德黑蘭方面反擊的結果。

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他強調，商船持續受到伊朗無人機的非法襲擊，美方的行動純屬防衛性質，旨在清除無人機的威脅，包括源頭打擊其發射陣地。然而，這也引發了兩國針鋒相對的連鎖反應。

「若有無人機試圖非法擊沉民用商船，美軍將予以擊落，而伊朗隨後則會對該區域內的設施實施報復性打擊，」盧比歐描述當前的僵局時表示。

這已是盧比歐連續第二天在國會山莊面對激烈質詢。他在週三（3 日）舉行的眾議院外交委員會聽證會上，極力為美國對伊朗的軍事行動辯護。

他重申，美軍已大幅削弱伊朗軍事能力，使其利用傳統武器保護核計畫的能力受到明顯打擊。

面對民主黨籍議員對於戰火引發經濟動盪的強烈質疑，盧比歐坦承，川普政府在決定對伊朗發動軍事行動時，已充分意識到可能引發的全球經濟衝擊。

盧比歐表示：「總統及全體幕僚均清楚採取行動的連鎖反應，但相較之下，伊朗擁核的後果將更具毀滅性，我們已對任何反擊做足準備，」。

此番表態旨在回應紐約州眾議員、同時也是外交委員會民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）的追問。

米克斯在會上連番質詢，直指這場衝突已推升美國境內汽油價格，進而加劇全球通膨壓力。米克斯更批評，川普及其內閣的富豪成員正從這場美伊戰爭中漁利，卻讓美國升斗小民承受苦果。

米克斯同時對川普的股票交易申報提出質疑。根據財務揭露文件，川普本人或其投資顧問在第一季共進行超過 3,700 筆交易，總金額達數千萬美元，涉及多家與政府存在業務往來的大型企業。

對此，盧比歐回應，他從未聽過川普在權衡這場戰爭時，提及個人的財務利益。白宮方面亦駁斥利益衝突的說法，川普集團發言人則澄清，總統的個人資產均由第三方金融機構獨立託管。