烏克蘭首度靠機器人與無人機奪下俄軍陣地！機器人士兵時代來臨？

鉅亨網新聞中心 2026-06-06 13:10

有報告指出，烏克蘭今年首度在未派遣任何步兵的情況下，純粹依靠地面無人作戰車與無人機協同作戰，成功奪取俄軍陣地。分析指出，這顯示，戰場機器人的角色已從後勤支援正式跨入直接作戰領域。

烏克蘭首度靠機器人與無人機奪下俄軍陣地。(圖：Shutterstock)

根據西班牙《機密報》報導，烏克蘭總統澤倫斯基近月在社群平台上宣告：「此次行動我方未動用步兵，亦無任何人員傷亡。」

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過去，烏軍地面機器人主要承擔補給、傷患後送及排雷布雷等支援任務。然而，戰場需求驅動機器人技術加速落地。

早在 2025 年 3 月，《華爾街日報》即披露，烏軍在哈爾科夫附近交火時，已部署多台搭載機槍的地面機器人，並配合第一人稱視角攻擊無人機展開聯合作戰。

而在行動中廣受關注的核心裝備，是烏克蘭本土科技企業「開發機器人」公司所研發的 Droid TW 12.7 型履帶式無人地面作戰系統。

這款機器人搭載 12.7 毫米口徑白朗寧 M2 重機槍，有效射程約 1 公里，並具備夜視功能。目前採遙控操作模式，雖尚未達到完全自主，但已可執行預先程式設計的作戰任務。

分析稱，「多群協同作戰」體系的核心優勢，在於大幅降低進攻方士兵的暴露風險，同時對防守方形成強大壓制。由於機器人在本地生產，即便損毀，代價也遠低於訓練有素的士兵或高價武器裝備。

戰場實績也逐漸浮現。2025 年 12 月，在康斯坦丁諾夫卡附近，Droid TW 12.7 成功偵測並擊退一次俄軍夜間突襲，並在過程中摧毀一輛 MT-LB 裝甲車。每一次實戰部署，都為系統改良提供寶貴的數據與經驗。

儘管現階段機器人仍依賴遙控操作，但自主化發展趨勢已然明確。隨著生產規模擴大與技術迭代，預計未來這類武器系統將展現出更強的協同能力與自主性。

不過，這也引發了深刻的倫理與法律疑慮。研究人員指出，現行國際法對於能夠自主選擇並攻擊目標的「殺人機器人」規範嚴重不足。

2020 年利比亞曾發生首例有記錄的自主殺人機器人實戰案例。一架土耳其製造的「卡爾古」-2 無人機，據報被用於追殺利比亞國民軍成員。