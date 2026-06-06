「超級智慧」即將到來！孫正義：AI正在設計OpenAI下一代模型

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-06 12:30

軟銀集團 (SoftBank) 執行長孫正義 (Masayoshi Son) 本周接受《CNBC》專訪表示，OpenAI 的下一代模型正由另一個 AI 模型負責設計，這顯示 AI 正逐步邁向「超級智慧 (superintelligence)」。

軟銀孫正義：AI正在設計OpenAI下一代模型(圖：Shutterstock)

孫正義發表此言論之際，AI 公司 Anthropic 近日警告，由於 AI 能力提升速度過快，業界可能需要放慢發展腳步，以因應相關影響。

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孫正義掌舵的軟銀是全球最大科技投資機構之一，也是 OpenAI 重要股東之一。他談到，自己曾與 OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 及該公司工程師交流，對方告訴他，目前已有一個 AI 模型正在設計未來的新模型。

孫正義表示，「這種情況未來也會發生在其他主要模型身上。」他並補充，工程師終將不再具備足夠能力設計下一代模型。「一旦發展到那個階段，模型將創造下一個模型...... 它會以指數級速度變得比我們所有人更聰明。那就是超級智慧。」

OpenAI 發言人拒絕對尚未發布的模型發表評論，但強調公司目前已在模型開發過程中運用 AI 技術。

「人工超級智慧」提前到來

孫正義的言論也呼應近年 AI 產業熱議的「人工超級智慧 (ASI)」概念。2024 年時，孫正義曾將 ASI 定義為「比人類聰明一萬倍的人工智慧」，並預測其將在 10 年內實現。

不過，他向 CNBC 坦言，當時提出 10 年時間表其實已經相當保守，「當時我故意講得保守一點，因為大家會被嚇到。其實我心裡認為它會在 4 年內出現，而不是 10 年。現在我的看法是，它將在未來兩年內到來。」

孫正義透露，他目前每天使用 OpenAI 的 ChatGPT 約兩到三個小時，因為 AI 在「大多數領域」已經比他更聰明。

他認為未來兩年內，AI 將在約 70% 至 80% 的知識領域超越人類，而在那些已經超越人類的領域中，其能力可能比一般人高出 10 倍。

孫正義多年來一直是 AI 最積極支持者之一。他透過持有安謀 (ARM-US) 股份、投資 OpenAI，以及布局機器人與自動駕駛等領域，讓軟銀成為 AI 浪潮的重要參與者。