「超級智慧」即將到來！孫正義：AI正在設計OpenAI下一代模型
鉅亨網編譯陳又嘉
軟銀集團 (SoftBank) 執行長孫正義 (Masayoshi Son) 本周接受《CNBC》專訪表示，OpenAI 的下一代模型正由另一個 AI 模型負責設計，這顯示 AI 正逐步邁向「超級智慧 (superintelligence)」。
孫正義發表此言論之際，AI 公司 Anthropic 近日警告，由於 AI 能力提升速度過快，業界可能需要放慢發展腳步，以因應相關影響。
孫正義掌舵的軟銀是全球最大科技投資機構之一，也是 OpenAI 重要股東之一。他談到，自己曾與 OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 及該公司工程師交流，對方告訴他，目前已有一個 AI 模型正在設計未來的新模型。
孫正義表示，「這種情況未來也會發生在其他主要模型身上。」他並補充，工程師終將不再具備足夠能力設計下一代模型。「一旦發展到那個階段，模型將創造下一個模型...... 它會以指數級速度變得比我們所有人更聰明。那就是超級智慧。」
OpenAI 發言人拒絕對尚未發布的模型發表評論，但強調公司目前已在模型開發過程中運用 AI 技術。
「人工超級智慧」提前到來
孫正義的言論也呼應近年 AI 產業熱議的「人工超級智慧 (ASI)」概念。2024 年時，孫正義曾將 ASI 定義為「比人類聰明一萬倍的人工智慧」，並預測其將在 10 年內實現。
不過，他向 CNBC 坦言，當時提出 10 年時間表其實已經相當保守，「當時我故意講得保守一點，因為大家會被嚇到。其實我心裡認為它會在 4 年內出現，而不是 10 年。現在我的看法是，它將在未來兩年內到來。」
孫正義透露，他目前每天使用 OpenAI 的 ChatGPT 約兩到三個小時，因為 AI 在「大多數領域」已經比他更聰明。
他認為未來兩年內，AI 將在約 70% 至 80% 的知識領域超越人類，而在那些已經超越人類的領域中，其能力可能比一般人高出 10 倍。
孫正義多年來一直是 AI 最積極支持者之一。他透過持有安謀 (ARM-US) 股份、投資 OpenAI，以及布局機器人與自動駕駛等領域，讓軟銀成為 AI 浪潮的重要參與者。
他認為，「AI 革命的規模將比 2000 年代的網際網路革命大 50 倍。」
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