鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-05 17:10

近日在加拿大蒙特婁舉行的 Sohn 投資論壇上，全球最大幣險基金橋水投資長 Karen Karniol-Tambour 與 Gavekal 執行長 Louis-Vincent Gave 聯手示警，全球地緣政治格局的劇變正顛覆過去 30 年投資邏輯，世界正從追求效率的全球化，轉向以安全與韌性為核心的「現代重商主義」，而大宗商品將成為這場變革中的最大贏家。

囤金搶銅進行中！橋水基金警告：全球邁向「現代重商主義」大宗商品成新戰略核心(圖:shutterstock)

Karniol-Tambour 將當前趨勢定義為一場對「物資的爭奪」。她指出，各國政府不再僅僅追求低成本供應鏈，而是急於確保關鍵礦產、能源、工業能力與國防體系的自主可控。

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Karniol-Tambour 說：「你在任何問題上存在的脆弱性都可能被武器化，這是一個通膨程度高得多的世界，你需要盡快獲得大量實物資產。」

這種從「效率優先」轉向「安全優先」的轉變，直接衝擊傳統的資產配置模型。

Gave 指出，過去 30 年，政府債券一直被視為對沖股市風險的壓艙石，但這一關係正在瓦解。在近期由通膨驅動的市場波動中，股債同步下跌已成新常態，削弱了固定收益的保護作用。

更深層的結構性壓力來自財政與人口。Gave 分析，發達經濟體的人口老化、財政赤字擴大以及政府龐大的支出承諾，正共同推高資金成本。

Karniol-Tambour 也說：「當世界需要重建供應鏈、發展本土製造並強化國防時，資本的結構性成本必然上升。」

國際儲備體系的邏輯也隨之改變。Gave 提到，俄烏衝突後俄羅斯外匯儲備被凍結的事件，促使各國重新評估金融資產的安全性，轉而增加對石油、農產品及工業原材料的實物儲備。「我們正迅速從一個以美債為支柱的世界，轉向一個以大宗商品為基礎的世界。」

在具體投資方向上，上述兩人一致看好大宗商品，但側重點略有不同。

Gave 則更強調「銅」的潛力，認為市場過度聚焦 AI 半導體，卻忽視最關鍵的瓶頸—電力系統。