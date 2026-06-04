〈房產〉股市強勁房市更遭冷落 證券存款年吸兆元、房貸餘額僅增4.5%

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-04 13:05

台股火熱持續吸引資金流入，反觀房市相對遭冷落。房仲業者觀察中央銀行資料，證券劃撥存款餘額 4 月達 4.3 兆創歷史新高，與去年同期相比大增逾 1 兆元；至於購置住宅貸款餘額 4 月雖達 11.7 兆元，仍處歷史高點，但與上月相比僅成長 0.4%。

股市強勁房市更遭冷落，證券存款年吸兆元、房貸餘額僅增4.5%。(鉅亨網記者張欽發攝)

對此，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，股市持續創下高點，自然吸引消費者投入資金，至於房市受打房衝擊，增幅明顯趨緩，令以往股房連動效應不再，反而呈罕見的「股強房弱」格局。

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住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，過去股民如賺錢，轉而換房、置產的，這一個過往的歷史規律，在台股已衝上歷史最高點之時，卻由於政策影響而大幅逆轉，現今投資人更傾向於將資金停泊於股市內，不僅由於單一個股可能有較高獲利空間，更是市值型 ETF 保值性較強所致，也造就出歷史罕見的股強房弱格局，而這也顯示政策重壓之下，資產配置首重流通性，令股市熱潮更勝於房市。

證券劃撥存款餘額為證券商自有資金帳戶、與客戶交割進出帳戶和與交易所交割清算帳戶等，所持有的支票存款、活期存款和活期儲蓄存款的帳戶金額總和，被視為「散戶信心指標」。據央行統計，4 月證券劃撥存款餘額攀升至 4.3 兆元，不僅續創歷史新高，且較上月大增 3742 億元、月增幅達 9.5%，同時與去年同期相比大增 1 兆 788 億元，年增幅高達 33.5%；相較之下，購置住宅貸款餘額雖同樣續創高點，達 11.7 兆元，不過月增僅 474 億元、月增幅僅 0.4%，相較去年 4 月也僅增 5046 億元，年增幅約 4.5%。

賴志昶指出，美國總統川普去年上任時，於 2025 年 4 月發起「對等關稅」措施，對全球股市造成衝擊，台股亦受牽連，依照央行數據，單月月平均股價指數僅 1 萬 9558 點，但到了今年 4 月台股局勢不同以往，受到全球 AI 浪潮大力助攻之下，台股由半導體龍頭領軍，整個 4 月一路長紅，甚至突破 4 萬點大關，也吸引不少散戶持續將資金投入，令證券劃撥存款餘額持續創下新高。