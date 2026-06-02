鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-02 20:29

2026 年全第一季住宅開工數量僅 2.1 萬戶，寫下近 9 年來同期新低，但 4 月單月開工數量又見到反彈，重新回到 1.1 萬戶，2025 年雖然市場買氣欠佳，但市場上仍有一定的預售量，地產業者推估首季的開工數量銳減，除了景氣影響外，今年初的土方之亂，當時土方清運困難可能也是導致開工遞延的原因之一。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，2026 年 4 月開工數量又重回 1.1 萬戶，還略高於去年同期，推估可能是與第一季當時土方之亂有關，雖然去年預售整體銷售較前一年度量縮高達 68%，不過該動工的還是得動工，第一季的開工數量卻出現大幅量縮，可能就不是單純市場景氣波動因素，今年第一季土方之亂剛發生時，的確發生工地清運停擺，整體開發卡關的現象，後續狀況已經有所緩解，開工統計的數量也隨之增加，惟現在處理土方的成本和過去已經有明顯漲幅。

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統計顯示，今年第一季住宅開工數量僅有 2 萬 920 戶，年減幅度高達 37%，寫下 9 年以來同期新低，不過 4 月份開工數量又重新回到 1.1 萬戶，甚至略高於去年同期，若以區域來看，前 4 月住宅類開工數量最多的是桃園市的 8575 戶，新北市、台中市與高雄市皆為 4000 餘戶，台南市與台北市則皆為 2000 餘戶。

反映去年的銷售狀況偏向低迷，開發商現在推案態度轉趨保守，曾敬德表示，中大型開發商多有經歷景氣循環的經驗，當市場景氣轉趨低迷時，自然會減量推案與放緩本來的推案腳步，同時先將過去幾年景氣大好時熱銷的預售案，交屋回收資金，等待景氣較為明朗後再進場推案。