〈房產〉比｢輝達宅」更進一階 輝達來台投資效應帶旺台北市北投區房產交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-03 18:28

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳本次來台參與 COMPUTEX 展會，再度掀起「輝達旋風」，連最新台北市房市新建案更出現「輝達區」的訴求，比起北士科的｢輝達宅」更進一階。依台北市地政局最新統計，今年 1-5 月建物買賣移轉僅微幅成長 2.8%，反觀擁有北士科、輝達題材的北投區在 1-5 月交易近千棟、年增率高達 32.7%，突顯房市板塊的挪移。

輝達來台投資效應挹注台北市北投區房產交易熱。(鉅亨網記者張欽發攝)

依台北市地政局最新統計，今年 1- 5 月台北市建物買賣移轉棟數達 9987 棟，較去年同期小幅成長 2.8%，顯示最近一連串的利多訊息，已讓冷清的房市漸漸回溫。台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示，先前由於央行放寬第二屋房貸成數，讓市場信心稍稍回復，加上今年來股市飆漲的財富效應也有部分移轉到房市硬資產上，在台北市更有輝達執行長黃仁勳北士科總部基地舉辦員工大會的實質激勵效應，北投區的交易量明顯的出現「房市板塊大挪移」的情形。

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房市近日甚至看到有新建案打出「輝達區」的廣告訴求，將過去台積宅、輝達宅的科技宅概念，擴大到一個完整產業與住居聚落的概念。

進一步檢視台北市各行政區表現，與北士科關聯度最高的北投區成交量確實是表現亮眼。今年 1-5 月北投區建物買賣移轉棟數達 983 棟，較去年同期 741 棟大幅增加 32.7%，增幅緊跟在萬華區之後。蘇金城進一步分析指出，北投區成交量大增，與輝達進駐北士科所帶來的預期效應有高度關聯性。過去台北科技產業聚落主要集中於內湖科技園區及南港軟體園區，而北士科則被視為下一個科技產業核心基地。隨著輝達宣布在北士科設立海外總部，市場對於 AI 產業聚落形成的期待迅速升溫，加上這次黃仁勳在 Computex 上演講背板上 290 家關聯產業可能帶來的綜合效應，更進一步帶動周邊住宅市場提前反映其未來價值。

相對的，過去幾年南港因「東區門戶計畫」被捧上天，也一度被點名輝達總部落腳處，如今風水輪流轉，資金隨著輝達落腳「北士科」，形成「資金由東向西大挪移」的奇特現象，南港區 2026 年 1-5 月的交易量也重摔達 30.3%。

台北市不動產仲介公會解析，北士科雖然跨越士林與北投兩行政區，但實質上超過 80% 以上的核心軟橋段重劃區、大型企業總部建地皆隸屬於「北投區」管轄。北投區不僅有早期推案預售屋開始進入交屋潮的底氣，近期在輝達設廠預期心理催化下，連帶石牌、唭哩岸及北投舊市區的中古屋也出現科技新貴低調的買盤。

同時，統計數據顯示，台北市信義區 2026 年 1-5 月累計移轉年減 32.1%；跟前幾年紅透半邊天的南港區一樣，雙雙成為台北市前 5 月的「量縮重災區」。