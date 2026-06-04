鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-04 16:11

5 年前沒出手買房，代價是多扛達 400 萬元購屋支出，聯徵中心統計顯示，同齡首購族晚買 5 年，平均購屋總價從 1022 萬元攀升至 1456 萬元，增漲幅超過 40%，還得接受更小的坪數。信義房屋 (9940-TW) 建議，趁央行管控後房市進入盤整，首購族是趁機選屋的時機。

由統計顯示，5 年前 30-35 歲族群，第四季有 7940 個房貸族購屋，平均購屋房價為 1021.5 萬元，可以購買 43.6 坪的房屋，當時正值疫情後的通膨與造價大幅上揚，房價上漲後同樣的族群，5 年後已經 35-40 歲，購屋的總價款增加到 1455.8 萬元，房價多出 434 萬元，購得坪數還更小。

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同樣狀況也發生在 35-40 歲族群，5 年前購買 1071 萬元的房屋，5 年後已經是 40-45 歲購屋房價為 1463 萬元，比 5 年前也增加近 400 萬元。且購屋面積同樣縮水。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去五年呈現股房雙漲，資產族群享受到財富增值效益，沒有跟上的首購族難免感到焦慮。不過過去績效不代表未來績效，房市在央行第七波管控後就進入盤整期，北部價格相對穩定，中南部過去房價飆漲區域就相對壓力較大，首購族群可以趁房價進入盤整期，好好挑選適合自己的房屋，股市獲利了結不妨多看看多比較。