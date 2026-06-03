鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-03 15:51

全台房價持續攀升，但民眾收入成長速度卻明顯追不上房價漲幅。房仲業者根據財政部的綜合所得稅初步核定專冊，統計 2018 年與 2023 年各縣市平均每戶報稅綜合所得額，與實價登錄中同時期的住宅平均單價變化，發現七大都會區在報稅所得額上只有台北、新竹縣市呈正成長，其餘五都都出現負成長。

但對比房價的漲幅來看，除台北之外，六大都會區房價全數都有超過 30% 的漲幅，顯示消費者購屋負擔明顯增加，進場門檻也持續墊高。

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根據統計，七大都會區 2018 年至 2023 年間平均每戶報稅綜合所得額與住宅平均單價變化，新竹縣市成為全台房價漲勢最猛烈區域，其中新竹縣房價漲幅高達 71.2%；新竹市的房價漲幅也達 59.2%，位居七都前段班，顯示竹科與周邊科技產業鏈持續創造高薪的就業機會，帶動整體家庭收入提升。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，新竹縣市受惠科技產業聚集效應，吸引許多高新科技新貴族群的移入，因此也推升當地整體收入有明顯提升，也意味著民眾繳納的綜合所得稅同步提高。換句話說，當地居民不只賺得多，稅也繳得多，反映區域整體經濟實力持續增強。當高收入人口持續遷入，對於當地房市的購屋需求也會增加，因此形成房價上漲的重要底氣。

至於報稅所得額也正成長的台北市，陳金萍說明，雖然這五年間報稅所得額有成長 2.6%，但是房價相比其他都會區，漲幅為 26.8%，相對和緩。不過，台北市房價仍是全台之冠，對於想擁有台北市門牌的購屋族，購屋負擔仍沉重。

至於在全台七大都會區中，共有五都出現收入負成長，房價卻持續上漲的現象，包括新北、桃園及台中以南的三都。陳金萍指出，這個現象也可以反映出在 2018-2023 年這段期間，雖然像中南部極力想引進高科技產業，但傳統產業、觀光產業仍受到全球大環境景氣、疫情衝擊等影響，導致許多非科技業的普通家庭的報稅所得總額反而不增反減，加上還有通膨問題，讓不少消費者的實質薪資是倒退的。