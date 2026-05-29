〈台股盤後〉飆漲1096點爆天量1.81兆元創收盤新高 月線長紅狂漲5806點
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (29) 日在輝達執行長黃仁勳昨 (28) 日第 5 度舉行「兆元宴」下，全台 AI 供應鏈齊聚，加上下周 Computex 即將登場， AI 權值股台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 及電子代工大廠領軍下，指數開高走高，終場大漲 1096.5 點或漲 2.51%，收 44,732.94 點再寫收盤新高，尾盤更因 MSCI 季度調整爆出 1.81 兆元驚天大量。今日同時收周線、月線，均連拉 2 根長紅，分別大漲 2464.97 點及 5806.31 點，
今日權值股部分，台積電開高走高，盤中再創新高價 2375 元，最後一盤雖因 MSCI 季度調整爆出 5 萬張大量摜壓，仍收漲 2.61%；今日舉行股東會的鴻海，受惠董事長劉揚偉會中釋出未來拚賺 2 股本霸氣宣示，盤中亮燈一路鎖漲停收 289 元，股價創 19 年收盤新高；台達電 (2308-TW) 漲 2.3%、廣達 (2382-TW) 和緯穎 (6669-TW) 也雙雙漲停。
另因下周 Computex 即將登場，今日也帶動 NB 組裝族群兼老 AI 題材也齊聲上揚，宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、英業達 (2356-TW)、緯創 (3231-TW)、技嘉 (2376-TW)、仁寶 (2324-TW) 群嗨漲停板，神達 (3706-TW) 漲 6.86%。
DRAM 族群部分受惠記憶體股再吹利多漲風，包括商丞 (8277-TW) 漲停、力積電 (6770-TW)、華邦電 (2344-TW) 漲停板，南亞科 (2408-TW) 漲 7.1%。另群聯 (8299-TW)、創見 (2451-TW) 漲逾半根停板。
被動元件部分漲價題材持續發酵，被動元件除了一線大廠強漲，低基期個股包括二線被動元件也被往上推升，蜜望實 (8043-TW) 漲停、大毅 (2478-TW) 漲 9.45%、聚鼎 (6224-TW) 漲 7.1%。
分析師表示，台股今年 4 月、5 月份表現超級強，2 個月累計漲幅就高達 13,000 點，後市還可觀察下周台北國際電腦展 (COMPUTEX) 帶來的廠商展示利多，包括今年特別設立的機器人概念展館，預期未來有機會成為台股聚焦的核心股票。
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