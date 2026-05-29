鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-29 14:42

台股今 (29) 日在輝達執行長黃仁勳昨 (28) 日第 5 度舉行「兆元宴」下，全台 AI 供應鏈齊聚，加上下周 Computex 即將登場， AI 權值股台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 及電子代工大廠領軍下，指數開高走高，終場大漲 1096.5 點或漲 2.51%，收 44,732.94 點再寫收盤新高，尾盤更因 MSCI 季度調整爆出 1.81 兆元驚天大量。今日同時收周線、月線，均連拉 2 根長紅，分別大漲 2464.97 點及 5806.31 點，

〈台股盤後〉飆漲1096點爆天量1.81兆元創收盤新高 月線長紅狂漲5806點。(鉅亨網資料照)

今日權值股部分，台積電開高走高，盤中再創新高價 2375 元，最後一盤雖因 MSCI 季度調整爆出 5 萬張大量摜壓，仍收漲 2.61%；今日舉行股東會的鴻海，受惠董事長劉揚偉會中釋出未來拚賺 2 股本霸氣宣示，盤中亮燈一路鎖漲停收 289 元，股價創 19 年收盤新高；台達電 (2308-TW) 漲 2.3%、廣達 (2382-TW) 和緯穎 (6669-TW) 也雙雙漲停。

‌

