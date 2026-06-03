鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-03 12:20

記憶體模組廠凌航 (3135-TW) 今 (3) 日指出，受惠 AI 伺服器帶動記憶體需求大增，董事長曾珍表示，目前公司庫存水位約三個月、庫存金額約 50 億元，因應產業進入結構性缺貨與價格上漲循環，公司今年將持續強化資金與備貨能力，全年籌資規模估約 60 至 100 億元，資金用途絕大部分將用於採購貨源。

曾珍指出，凌航自去年 8 月上市後，正逢記憶體產業結構性的超級循環 (Supercycle)，由於價格上漲速度快，公司上市後即持續籌資，先後辦理兩次公司債，主要目的就是因應備貨需求。她表示，凌航在產業已有超過 25 年歷史，這次循環並非短期波動，而是 AI 伺服器、邊緣運算、工控、車載、機器人與醫療等應用共同推升的結構性需求。

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曾珍表示，目前公司庫存水位約三個月，金額約 50 億元，接單狀況則多處於排單階段，主要需求來自工控及伺服器相關應用。產品面來看，LPDDR、DDR5、DDR4 都有需求，且隨著原廠供給有限，凌航必須維持一定庫存水位，以確保能穩定服務客戶。

執行副總經理曾萬全補充，凌航今年整體籌資規模約 60 至 100 億元，資金用途絕大部分將用於買貨，以支應後續長單與客戶排單需求，公司庫存目標將維持三至四個月。

曾萬全也強調，目前產業供需仍處於緊俏狀態，原廠並非公司要多少就給多少，實際供貨通常會被打折。在這樣的環境下，資金能力與庫存管理將成為模組廠能否取得貨源、滿足客戶需求的重要關鍵。