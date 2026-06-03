〈COMPUTEX〉天品旗下奈科潔凈秀AI伺服器水冷散熱「高潔淨清洗」25微米製程

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-03 16:29

Computex 2026 今年展會全面聚焦 AI 算力加速、次世代液冷散熱與綠色資料中心。在市場熱烈追逐水冷板、分歧管等硬體機構件的同時，由天品 (6199-TW) 旗下 - 奈科潔凈首度首度參展，專為 AI 伺服器水冷散熱系統量身打造的清洗解決方案。目前訂單能見度已延伸至第三季。

天品董事長李振寬。(鉅亨網記者張欽發攝)

奈科潔淨此次以「極致潔淨，淬鍊 AI 算力護城河」為展出主題，現場首度揭密其專為 AI 伺服器水冷散熱系統量身打造的清洗解決方案。獲國際伺服器大廠、散熱模組巨頭及系統整合商的高度關注。

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天品董事長李振寬表示，AI 伺服器的算力要能完美釋放，除了硬體設計，底層的『化學與高潔淨製程』更是關鍵。奈科潔淨的核心價值，就是為高密度液冷系統披上一層安全可靠的防護衣，確保系統在長期高負載運行下，依然能維持最佳散熱效率。

奈科潔淨首度展示了其自主研發的獨家 R01 清洗配方、Class 100 無塵室環境與

天品指出，早期客戶對清洗精度的標準多落在 150 微米等級，隨著先進製程伺服器與液冷技術導入，目前部分客戶已明確要求清洗殘留控制需進一步提升至 25μm 等級，大幅提高製程穩定度、清洗配方、設備精密度與品質控管能力，建立起極高的技術門檻。

天品近年來成功透過奈科潔淨轉型切入 AI 高科技領域，成果極為豐碩。奈科潔淨董事長李振豪表示，奈科潔淨優異的清洗良率與嚴格的品質控管，已成功打入全球主流 AI 伺服器製造供應鏈，目前訂單能見度已延伸至第三季。