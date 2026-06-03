鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-03 11:45

高盛週三 (3 日) 出具最新研報指出，建議投資人加碼台、韓股市，除將台股評等調升至「加碼」外，更將南韓綜合股指 (Kospi) 目標價由 9000 點大幅上修至 12000 點，並直言北亞市場已成為全球 AI 浪潮最大受益者，但也警告，隨著散戶投機氣焰高漲，市場短期面臨劇烈震盪的風險亦顯著升溫。

加碼北亞市場！高盛上調台、韓股市目標水位 看好台股漲破51000點 KOSPI衝上12000點 (圖:shutterstock)

高盛策略師團隊指出，此次上調 KOSPI 目標點位，主要基於「更強勁的企業獲利」搭配「保守的本益比預估」，並強調南韓市場獲利動能目前居亞太區之冠。

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然而，瘋狂漲勢背後已潛藏隱憂。高盛坦言，今年來韓股漲幅驚人，其中三星電子與 SK 海力士兩大巨頭已佔韓股總市值一半以上，導致市場集中度過高。更令人擔憂的是，伴隨槓桿型 ETF 資產規模激增，散戶投機活動明顯升溫，市場廣度收窄，令指數變得脆弱，容易出現回調。

數據也揭示市場表現的極端分化。高盛指出，MSCI 亞太指數年初至今上漲 27%，但若剔除台韓股市，實則下跌 4%。以南韓與印尼為例，兩者表現差距超過 160%。

高盛分析指出，這種「冰火兩重天」的局面，源於「能源衝擊敏感度」與「科技產業曝險」的差異。北亞市場不僅是 AI 供應鏈的核心，且對中東地緣衝突引發的能源價格波動具有較強緩衝。相較之下，缺乏 AI 標的且對能源進口依賴度高的南亞市場則備受壓力。