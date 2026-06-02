鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-02 19:20

騰訊控股週二 (2 日) 大幅收漲 10.46% 至每股 481.6 港元，創逾 5 年來單日最大漲幅紀錄，主要因為有報導指出，騰訊正在加速研發微信內嵌 AI 智能體，目前項目已進入原型測試階段。這款 AI 助理將以右滑入口的形式深度融入微信介面，有望徹底重塑使用者日常的使用體驗，推動微信從社群工具演化到「超級智慧助理」。

該智能體的核心競爭力在於其與微信小程式生態的深度捆綁，使用者只要在主介面右滑即可調出對話窗口，透過輸入自然語言指令，智能體便能自動呼叫大量小程式來完成複雜任務，例如用戶可要求按口味和預算推薦咖啡館，並由 AI 直接完成下單，全程無需手動跳轉操作，實現從「人找服務」到「服務找人」的轉變。

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騰訊打算最快本月啟動合規審批流程，審批通過後將先進行小範圍灰階測試，接著依運轉情況逐步全量推廣，正式上線時間將主要取決於監管審批的進度。

值得注意的是，騰訊週二大漲前，股價曾經歷長達 8 個月的低迷態勢，自去年 10 月觸及 677.7 港元階段高點後震盪下行，歷經多輪調整，上週四 (5 月 28 日) 下探至 420.4 港元。

進入 5 月後，騰訊股價一直在 420 港元至 470 港元區間窄幅拉鋸，盤面呈現反彈乏力、重心緩慢下移的特徵，階段性成交持續萎縮，市場整體避險情緒濃厚。

估值層面，大漲前夕騰訊滾動本益比維持在 14.6 倍至 15 倍區間，處在近幾年歷史估值低位區間，但受此前市場對公司 AI 落地節奏、中長期業績增速的分歧影響，低估值並未立刻吸引增量資金集中入場。

今年 3 月，騰訊總裁劉熾平在業績會上表示，去年受制 GPU 供應等，集團資本開支未及預期，今年若條件允許，有意增加資本開支，同時 AI 及模型的投入至少翻倍，因此可能適當減少股份回購。消息一出，騰訊股價一度跌超 6%，市值跌破 5 兆港元。

財報顯示，騰訊去年資本支出 792 億元，其中第四季單季達 196 億元，主要用於 AI 基礎設施投入。劉熾平表示，2025 年騰訊在 AI 新產品的投入量是 180 億元。

轉捩點發生在 5 月 13 日的騰訊股東大會，當天通過新的回購決議，授權可購回股份總數不超過 9.12 億股，約佔決議通過當日已發行股份 (不含庫存股) 總數的 10%。

值得注意的是，自 5 月 18 日至 6 月 1 日，騰訊連 10 個交易日實施回購，累計回購 1133.4 萬股，耗資 50.08 億港元，日均回購金額穩定約 5 億港元，昨 (1) 日單日回購 114.8 萬股，價格區間在 430.4 至 441.8 港元，耗資 5.01 億港元，上週四 (5 月 28 日) 回購 117.9 萬股，價格區間 420.4 至 431.2 港元，同樣耗資超 5 億港元。

今年迄今，騰訊累積回購 28 次，合計耗資 151.65 億港元，累計回購 2914.50 萬股。持續的回購操作不僅註銷股份增厚每股收益，也在市場情緒低迷期形成價格支撐。

對於騰訊後續走勢，高盛在近期研報中維持「買進」評等，目標價 700 港元。儘管騰訊今年全年獲利成長放緩，高盛仍繼續預測騰訊今年 Q1 及全年經調整經營溢利將分別年增 10% 及 8%。

高盛指出，騰訊的混元 3.0 模型經過全面重建基礎模型策略，已成為中國同類別中極具競爭力的模型。騰訊重建大語言模型團隊，重新設計預訓練和強化學習堆疊，擴展和清理了資料集，並將評估從公共基準轉向通用智慧。