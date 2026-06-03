鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-03 14:00

全球股市持續創高之際，印尼股市卻已跌至 5 年來的新低，印尼盾匯率也續創歷史新低，反映出投資者對該國國家財政狀況受損的高度憂慮。

印尼股市重摔至5年低點 印尼盾跌至歷史新低(圖:shutterstock)

印尼基準指數雅加達綜合指數 (JCI) 周三 (3 日) 一度重挫達 5.2%，觸及 2021 年 5 月以來最低。其中，原材料類股受災最為嚴重，子指數跌幅超過 10%。截至 2026 年，JCI 累計跌幅已達 32%，在彭博追蹤的全球 90 多個股票指數中表現墊底。同時，印尼盾兌美元匯率持續走弱，跌幅在亞幣領先，目前正逼近 18,000 印尼盾兌 1 美元。

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最新的經濟數據進一步加劇了市場恐慌。5 月印尼消費者物價 (CPI) 較去年同期上漲 3.08%，不僅超過經濟學家的中位數預期，也高於印尼央行設定的 1.5% 至 3.5% 目標區間的中值。此外，4 月的貿易數據顯示，由於進口石油與天然氣價格飆升，原本的貿易盈餘幾乎消失殆盡，出口增長已無法抵銷能源進口的成本壓力。

市場分析師指出，投資者信心流失的主因在於擔憂高油價導致印尼財政失控及赤字擴大。前摩根大通策略師 Henry Wibowo 表示，信用評等與展望可能因財政赤字擴大的風險而遭到調降，這對股市構成了沈重壓力。此外，MSCI Inc. 可能在本月對印尼市場進行重新分類，這類潛在的變動也讓資金撤出風險增加。