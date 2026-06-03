鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-03 13:40

自美國總統川普在首個任期發動貿易戰以來，華府聯合西方盟友持續緊縮對中國高端技術出口，聚焦半導體、AI、量子計算等戰略領域，試圖遏制中國科技崛起，但隨著中國在多項關鍵技術上實現從「跟跑」到「並跑」甚至「領跑」的逆轉，北京當局正醞釀構建自主技術防護網。

不再被動承受！中國擬建技術出口管制清單 涵蓋63領域反制西方圍堵(圖:shutterstock)

香港《南華早報》週一 (1 日) 報導指出，中國工程院院士范國濱帶領的研究團隊在 3 月刊於《中國科學院院刊》的《限制出口技術遴選框架及實證研究》論文中，首次系統性提出一份涵蓋 63 個科技領域的出口管制清單，劍指衛星量子通信、電磁彈射等全球領先技術，標誌著中國從被動應對轉向主動塑造技術安全規則。

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研究突破性地構建「調研計量－篩選補充－評估分級」(SMSSEV)模型，從必要性 (對國安與產業價值)、可行性(技術成熟度及境外替代性)、影響性(對創新與貿易的效應) 三方面量化評估，最終遴選出 63 項具戰略敏感性或全球競爭力的技術。

清單中按風險等級劃分為三級：一級 (8.5 分以上) 包含衛星量子保密通信、電磁彈射技術、稀土廢渣回收等 8 項顛覆性技術；二級 (6.5-8.5 分) 和三級 (6.5 分以下) 則涵蓋紫外深紫外晶體、太空機器人、鈣鈦礦太陽能電池等前沿領域。

研究揭示中國科技實力已發生結構性轉變：在量子資訊、AI 等領域實現局部領跑，但技術出口管制制度仍落後於歐美。

論文中直言，美國近年不僅封鎖軍民兩用技術，更針對中國具衝擊其壟斷潛力的領域 (如超算、核電) 及未來產業制高點 (如腦機介面) 實施精準打擊。對此，中方團隊參考美國商務部專家評議機制，結合專利大數據與專家諮詢設計本土化框架。

以先進材料領域為例，研究分析逾 21.5 萬項國際專利，運用機器學習識別技術節點，最終清單由演算法篩選與院士專家雙重把關確認。

儘管論文第一作者彭現科強調，上述清單屬於學術探索而非即時政策，但其戰略信號明確。

研究也呼籲主管部門建立動態預警機制，防範境外技術封鎖，同時完善中國的管制流程，這反映出中國科技治理邏輯的轉向。

過去 40 年，中國以「技術引進」填補弱點，如今隨著中國企業躋身全球創新第一梯隊，技術主權防護已成核心議題。