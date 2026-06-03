不再被動承受！中國擬建技術出口管制清單 涵蓋63領域反制西方圍堵
鉅亨網編譯陳韋廷
自美國總統川普在首個任期發動貿易戰以來，華府聯合西方盟友持續緊縮對中國高端技術出口，聚焦半導體、AI、量子計算等戰略領域，試圖遏制中國科技崛起，但隨著中國在多項關鍵技術上實現從「跟跑」到「並跑」甚至「領跑」的逆轉，北京當局正醞釀構建自主技術防護網。
香港《南華早報》週一 (1 日) 報導指出，中國工程院院士范國濱帶領的研究團隊在 3 月刊於《中國科學院院刊》的《限制出口技術遴選框架及實證研究》論文中，首次系統性提出一份涵蓋 63 個科技領域的出口管制清單，劍指衛星量子通信、電磁彈射等全球領先技術，標誌著中國從被動應對轉向主動塑造技術安全規則。
研究突破性地構建「調研計量－篩選補充－評估分級」(SMSSEV)模型，從必要性 (對國安與產業價值)、可行性(技術成熟度及境外替代性)、影響性(對創新與貿易的效應) 三方面量化評估，最終遴選出 63 項具戰略敏感性或全球競爭力的技術。
清單中按風險等級劃分為三級：一級 (8.5 分以上) 包含衛星量子保密通信、電磁彈射技術、稀土廢渣回收等 8 項顛覆性技術；二級 (6.5-8.5 分) 和三級 (6.5 分以下) 則涵蓋紫外深紫外晶體、太空機器人、鈣鈦礦太陽能電池等前沿領域。
研究揭示中國科技實力已發生結構性轉變：在量子資訊、AI 等領域實現局部領跑，但技術出口管制制度仍落後於歐美。
論文中直言，美國近年不僅封鎖軍民兩用技術，更針對中國具衝擊其壟斷潛力的領域 (如超算、核電) 及未來產業制高點 (如腦機介面) 實施精準打擊。對此，中方團隊參考美國商務部專家評議機制，結合專利大數據與專家諮詢設計本土化框架。
以先進材料領域為例，研究分析逾 21.5 萬項國際專利，運用機器學習識別技術節點，最終清單由演算法篩選與院士專家雙重把關確認。
儘管論文第一作者彭現科強調，上述清單屬於學術探索而非即時政策，但其戰略信號明確。
研究也呼籲主管部門建立動態預警機制，防範境外技術封鎖，同時完善中國的管制流程，這反映出中國科技治理邏輯的轉向。
過去 40 年，中國以「技術引進」填補弱點，如今隨著中國企業躋身全球創新第一梯隊，技術主權防護已成核心議題。
研究最後也指出，在新一輪科技革命與地緣博弈疊加下，構建技術出口管制體系已成為維護國家安全與科技自立自強的必答之題。
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