鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-03 11:20

輝達執行長黃仁勳週一 (1 日) 發布 AI 智能體 PC 晶片 RTX Spark，對此天風國際證券知名分析師郭明錤表示，未來兩年，RTX Spark 設備仍屬於筆電市場中的小眾產品，蘋果在 WWDC 上對於設備端 AI 智能體的回應將是除 Siri 之外的另一個觀察重點。

郭明錤表示，黃仁勳這次提出了設備端 AI 智能體敘事，核心是其「重新發明 PC」的口號，以及設備端 AI 智能體工作流程的概念演示，上述口號與概念展示有助於加速市場短期內對設備端 AI 智能體的共識形成。

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但他認為，雖然黃仁勳率先提出了設備端 AI 智能體的願景與敘事，但畢竟在未來兩年內，RTX Spark 設備仍屬於筆電市場中的小眾產品，因此現在就判斷這場商業競爭中誰勝誰負，仍然為時過早。

郭明錤指出，在 GTC 大會之前，關於 RTX Spark(N1X) 的絕大多數討論和預測都聚焦在晶片代號、規格以及供應鏈。相較之下，作業系統的重要性鮮少被提及。

專家也認為，黃仁勳將作業系統與晶片平台一同置於「重新發明 PC」的核心位置，呼應郭明錤先前提出的核心觀點，也就是推動裝置端 AI 升級換機潮的關鍵，在於作業系統。

在黃仁勳提出「重新發明 PC」的口號後，蘋果在下週一 (8 日) 舉行的 WWDC 將如何回應設備端 AI 智能體工作流程，就成為除了 Siri 改進幅度之外的另一個重要觀察重點。

對輝達和微軟而言，即使 RTX Spark 後續的開發與出貨時間表有任何變動，也不會削弱兩者在 AI 基礎設施領域的強勁成長動能。